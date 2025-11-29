Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Jesús Montero ha participado en la mesa redonda sobre violencia vicaria en Atarfe Jorge Pastor

María Jesús Montero, en Granada: «No se puede llamar buen padre a quien mata a los hijos para destrozar la vida de la madre»

La vicepresidenta asiste en Atarfe a una mesa redonda sobre violencia vicaria con la asistencia de 500 militantes venidos de toda Andalucía

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:57

Con el alma encogida tras el asesinato de Concha, la última víctima del feminicidio –malagueña trabajadora en Granada-, el Partido Socialista ha congregado esta ... mañana a quinientos afiliados y simpatizantes venidos de toda en Andalucía en el Centro Cultura Medina Elvira, en Atarfe, para asistir a una mesa redonda sobre la violencia vicaria en la que ha participado la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero. Un acto, con muchos momentos cargados de emoción, que se ha organizado con motivo del 25 N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la primera fila, los ocho secretarios generales de las ocho provincias andaluzas, con Pedro Fernández y la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, actuando como anfitriones.

