María Jesús Montero, en Granada: «No se puede llamar buen padre a quien mata a los hijos para destrozar la vida de la madre»

Con el alma encogida tras el asesinato de Concha, la última víctima del feminicidio –malagueña trabajadora en Granada-, el Partido Socialista ha congregado esta ... mañana a quinientos afiliados y simpatizantes venidos de toda en Andalucía en el Centro Cultura Medina Elvira, en Atarfe, para asistir a una mesa redonda sobre la violencia vicaria en la que ha participado la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero. Un acto, con muchos momentos cargados de emoción, que se ha organizado con motivo del 25 N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la primera fila, los ocho secretarios generales de las ocho provincias andaluzas, con Pedro Fernández y la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, actuando como anfitriones.

Ampliar Montero atendiendo a las preguntas de la moderadora. Jorge Pastor

Montero ha lamentado que frente a ese pensamiento de que la sociedad evoluciona caminando en positivo y con más democracia, la realidad es que la mitad de la población, las mujeres, siguen excluidas o discriminadas. «Queremos estar donde se toman las decisiones para que nadie hable por nosotras», ha afirmado. En este sentido, ha criticado el uso interesado del lenguaje y ha puesto el ejemplo del cambio de denominación en Andalucía del 'teléfono contra la violencia de género', que desde hace unos años se llama 'teléfono contra la violencia intrafamiliar'. «Hay que llamar a las cosas por su nombre», ha sentenciado.

Respecto al contenido del coloquio, la violencia vicaria –la que ejercen progenitores contra sus hijos para hacer daño a la madre-, ha negado que se pueda llamar «buen padre» a alguien que mata a sus pequeños o les infringe daño con el ánimo de destrozar la vida de sus parejas o ex parejas. Montero ha resaltado que esta lacra forma parte ya de la agenda política, y la mejor prueba de ello es el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas contra la Violencia Vicaria, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre.

Pedro Fernández se dirige a los asistentes | La alcaldesa de Atarfe da la bienvenida a los asistentes | Un momento del coloquio Jorge Pastor

Montero ha señalado que estamos ante un asunto que despierta gran sensibilidad debido, entre otras razones, a casos como el de Rocío Carrasco o de Ruth Ortiz, cuyo desgarrador testimonio pudo escucharle al comienzo del acto –que por cierto ha empezado con una hora de retraso-. La responsable del Gobierno ha recordado la premeditación con la que actuó el homicida José Bretón contra Ruth y José.

Testimonio de una víctima

También han sido muy sentidas las palabras del cineasta Samuel Sebastián, víctima de violencia vicaria. «Hablar de esto en público no es fácil», ha reconocido. «Necesito calma y sentirme arropado», ha agregado cuando el público ha empezado a aplaudir. Sebastián ha recordado que cuando vivió este infierno no se hablaba de 'violencia machista', sino de 'crímenes pasionales'. «Lo que yo padecí era mi normalidad», ha rememorado. Una 'normalidad' que consistía en que ni tan siquiera el nombre de su mamá aparecía en su partida de nacimiento –sí el de su abuela–. «Mi madre murió hace veinte años y como no pudo hacerse justicia en vida, lo hago ahora desde el activísimo», ha señalado. «La violencia vicaria es la punta del iceberg de los micromachismos del día a día y de la violencia de género», ha concluido.

En el evento de Atarfe también se han escuchado otras voces muy autorizadas como la de María Dolores Rubio, presidenta de la Asociación Psicología Feminista, y la de Paula Reyes, doctora en Ciencias Jurídicas y experta en Violencia de Género en la Infancia y la Adolescencia. Esta última ha realizado algunas reflexiones para el debate. Entre ellas, la creencia errónea de que la violencia vicaria acaba con las rupturas. «El objetivo final es el control y el dominio de su ex esposa y usarán todos los medios que tenga al alcance», ha relatado. Y también ha advertido de que el sistema sigue dotando a los maltradores de mecanismos jurídicos. Es el caso de la pervivencia del concepto patria potestad, el 'poder del padre', que proviene del derecho romano.