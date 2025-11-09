Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La cabecera de la manifestación a su paso por la Gran Vía.

La cabecera de la manifestación a su paso por la Gran Vía. Pepe Marín

Una marea de miles de granadinos clama en el Centro contra el deterioro de la sanidad pública

La manifestación ha congregado a 51 colectivos y pacientes a título individual para exigir «una sanidad 100% pública, universal y de calidad»

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:28

Al grito de «La sanidad no se vende, se defiende» y «Las listas de espera nos desesperan» la marea convocada este domingo en las calles ... de todas las capitales andaluzas para exigir el mantenimiento de una sanidad pública de calidad ha inundado el centro de Granada.

