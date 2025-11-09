Una marea de miles de granadinos clama en el Centro contra el deterioro de la sanidad pública

Al grito de «La sanidad no se vende, se defiende» y «Las listas de espera nos desesperan» la marea convocada este domingo en las calles ... de todas las capitales andaluzas para exigir el mantenimiento de una sanidad pública de calidad ha inundado el centro de Granada.

A las doce del mediodía, de los Jardines del Triunfo, partía la multitudinaria protesta convocada por la Mesa en defensa de la sanidad pública de Granada que está respaldada por 51 colectivos, entre ellos el PSOE, Podemos, Adelante Andalucía e Izquierda Unida, los sindicatos CC OO, UGT y CGT, organizaciones vecinales y ONG, como la asociación que denunció el problema con los cribados del cáncer de mama AMAMA o Albaizín Habitable. Se han visto muchas pancartas, pegatinas y gorras de estos colectivos pero también entre la marea que ha llegado a ocupar toda la Gran Vía había muchos pacientes granadinos que han acudido a título particular.

Vecinos como Antonia García y Manolo, una pareja de pensionistas de Huétor Tájar que este domingo ha hecho el esfuerzo de desplazarse desde su pueblo la capital para alzar la voz ante el deterioro que, en su opinión, está sufriendo la sanidad pública. «Llevo cinco meses esperando una operación de cataratas, después de toda la vida trabajando y cotizando. Pero es más que eso, es el médico de cabecera saturado, es la privatización…», lamentó la mujer.

Los organizadores han calculado una asistencia de más de 20.000 personas y aún se está a la espera de una estimación oficial de la cifra de participantes por parte de la Subdelegación del Gobierno. Como en todas las manifestaciones con un tema que se presta a la confrontación política como este la guerra de cifras estará servida, pero a simple vista -con termómetro periodístico- la afluencia ha sido alta. Hacía tiempo que no se veía una protesta en Granada que ocupara toda la Gran Vía. Una referencia es que la marcha ha llegado extenderse por toda esta arteria principal del centro o que 45 minutos después de que hubiera salido la pancarta de cabecera, la cola de la manifestación se seguía apretando en los Jardines del Triunfo, sin acabar de salir y cantando «resistencia» al ritmo de «El Vals del obrero» de Skape.

Ver 18 fotos Marcha por el centro. Pepe Marín

«¡Vamos a dejar de quejarnos en las salas de espera en los ambulatorios y los hospitales!, ¡vámonos al Triunfo a las doce a defender la sanidad!, !se aprovechan de nuestra pasividad!», invitaba megáfono en mano uno de los representantes del grupo de vecinos del Zaidín que, un cuarto de hora antes de que comenzara la protesta, avanzaba por la Carrera de la Virgen camino a la manifestación tratando de animar a los granadinos que paseaban por el centro para que se unieran. La mayoría de los viandantes les miraban sin sumarse a la causa pero a su paso por Mesones sí recibieron unos aplausos alentadores. «¡Vamos que vamos a juntar tanta gente como Rosalía!», animaba el speaker del grupo.

La manifestación, realizada en coordinación con las mareas blancas de toda Andalucía, se desarrolló en un ambiente festivo pero lanzó mensajes muy duros contra la política de la Junta de Andalucía «encaminada a la privatización».

«La sanidad andaluza atraviesa una grave crisis, marcada por un deterioro generalizado y planificado, que se manifiesta en escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres», subrayaba a la salida de la marcha la portavoz de las organización convocante, Marta García, que se mostró feliz por el éxito de la convocatoria.

«La política sanitaria actual ha incrementado en los últimos años un 60% la financiación que acaba en manos del sector privado en seis años, principalmente mediante conciertos con empresas sanitarias privadas y sobrecostes innecesarios. El gasto en farmacia ha subido un 70% tras eliminarse el sistema de subastas, lo que supone miles de euros desviados de los fondos públicos», denunció la portavoz.

Además los manifestantes quisieron mostrar en la calle su indignación por la «precarización» del sistema, con un personal sanitario que sufre las consecuencias de trabajar con «plantillas insuficientes y mala gestión de las bolsas de trabajo, lo que provoca el éxodo de profesionales». «La Atención Primaria está infradotada y mal gestionada: las citas para medicina de familia superan los diez días de espera y el número de niños sin pediatra asignado sigue creciendo. Las listas de espera hospitalarias y para pruebas son inasumibles», añadieron.

La cúpula del PSOE provincial granadino estaba entre los participantes, no en la cabecera sino a la mitad de la manifestación tras una pancarta con el lema «Salvemos la sanidad».

Una hora y 19 minutos después de salir de los Jardines del Triunfo, los manifestantes de la cabecera de la marcha llegaban a la fuente de las Batallas, mientras la cola aún seguía en Reyes Católicos y Gran Vía. Los portavoces de la mesa tomaron la palabra para leer un manifiesto en defensa de la sanidad pública en el que denunciaron que las medidas tomadas por el Gobierno Andaluz «han sido ineficaces, limitadas a ceses y planes de choque fallidos, sin afrontar el fondo del problema: la privatización progresiva del sistema».

En la marcha no ha estado representado el sindicato CSIF, que en un comunicado ha querido aclarar que, pese a compartir algunas de las reivindicaciones por el «delicado» estado actual de la sanidad, ha tomado esta decisión de no participar tras considerar que en el manifiesto «impuesto por los organizadores de la manifestación, no vienen recogidas de forma preminente muchas de las principales reivindicaciones que actualmente mantienen los profesionales de la sanidad autonómica».

