El marcador de la inclusión en la discapacidad intelectual

César Guisado Miércoles, 21 de mayo 2025, 20:21 Comenta Compartir

En un campo de fútbol de Otura, el balón rueda entre risas, abrazos y jugadas inesperadas. No hay alineaciones cerradas ni tácticas estrictas. Músicos de bandas como 091 o La Guardia, periodistas, políticos y personas con discapacidad intelectual forman equipos improvisados que se mezclan en cuanto arranca el primer silbido. Es el Torneo de Fútbol Inclusivo de la Asociación Homo Sapiens, que este año celebra su décima edición como una de las citas más consolidadas de Andalucía en el ámbito de la inclusión deportiva. Aquí no importa el resultado. El gol es otro: compartir, convivir, romper barreras.

Este tipo de iniciativas, aunque cada vez más visibles, siguen siendo excepciones en un mundo deportivo que aún necesita abrir los ojos. El reto de la discapacidad intelectual en el deporte no pasa solo por permitir la participación, sino por organizar, promocionar y poner en marcha competiciones que verdaderamente ponderen el esfuerzo, el talento y la constancia de este colectivo. No se trata de caridad ni de gestos simbólicos. Se trata de justicia y de oportunidad.

La Asociación VALE de Dúrcal lo tiene claro desde hace años. Con un club deportivo propio, han conseguido integrar el ejercicio físico como una herramienta para mejorar la salud, la autoestima y la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Practican atletismo, senderismo, pádel y fútbol, y algunos de sus integrantes compiten en la liga inclusiva de Granada o participan en pruebas populares junto a corredores sin discapacidad. En ese gesto —el de salir a la calle y disputar una carrera codo a codo con cualquier otro atleta— hay una fuerza que derriba estigmas. Hay un mensaje que grita: «Estamos aquí. Queremos participar. Y podemos hacerlo».

Lo mismo sucede en la Fundación Purísima Concepción, donde el deporte es parte del día a día. En sus centros ocupacionales no sólo se promueve la actividad física como elemento terapéutico, sino que se apuesta por la competición. Atletas como Antonio Álvarez o Vanessa Sevilla lo han demostrado recientemente en los World Winter Games de Special Olympics 2025 en Turín, trayéndose medallas para casa y abrazos para todos. Pero, más allá del podio, su historia habla de constancia, de madrugones, de entrenamientos, de nervios antes de una carrera. De lo mismo que habla cualquier historia de superación deportiva.

Por eso es vital no caer en el paternalismo. No hay que tratar con delicadeza excesiva ni con lástima a las personas con discapacidad intelectual cuando compiten. Tienen derecho a fallar, a esforzarse, a sudar la camiseta y a sentirse orgullosos por el simple hecho de haberlo intentado. Como cualquier otro deportista. El respeto real no consiste en aplaudir con condescendencia, sino en valorar su trabajo, corregir con exigencia cuando toca y celebrar con sinceridad cuando hay un logro.

La inclusión en el deporte debe ir mucho más allá de los grandes eventos. O mejor dicho, mucho más acá. Debe estar en los clubes de barrio, en las escuelas, en los torneos locales. Hace falta más formación para entrenadores y monitores, que comprendan las características del colectivo, que sepan adaptar ejercicios y que promuevan la participación desde una perspectiva realista, pero sin rebajar el nivel de exigencia. Porque la clave no está en bajar el listón, sino en facilitar que todos puedan alcanzarlo.

En ese sentido, competiciones como LaLiga Genuine o los torneos organizados por la liga inclusiva de Granada son ejemplos a seguir. No solo permiten que personas con discapacidad intelectual compitan de forma regular, sino que crean comunidad, generan vínculos, promueven el respeto. Cuando un equipo como el Purísima salta al campo, lo hace con la misma ilusión que cualquier otro. Y cuando sus jugadoras, como Bea Cabrera o Anabel García, marcan un gol, no celebran una excepción: celebran una conquista.

Es precisamente esa normalización esa energía transformadora. Ver a una persona con discapacidad intelectual compitiendo en igualdad, sin filtros, sin etiquetas, nos obliga a revisar nuestras propias limitaciones como sociedad. Nos recuerda que muchas de las barreras no están en ellos, sino en nuestra manera de mirar.

Las instituciones públicas tienen aquí una responsabilidad evidente. Necesitamos más recursos, más infraestructuras accesibles, más ayudas para transporte, más visibilidad en medios. Pero también necesitamos más sensibilidad. Que se entienda que el deporte no es solo ocio o competición. Es una herramienta de empoderamiento, un canal de inclusión y, sobre todo, una forma de construir ciudadanía.

Al final, se trata de entender que el deporte es mucho más que un marcador. Es un espejo de lo que somos como sociedad. Y si en ese espejo no se refleja la diversidad, si no cabe todo el mundo, entonces algo estamos haciendo mal. Promover competiciones inclusivas, compartir espacios y comprender las necesidades del colectivo no es una tarea de unos pocos. Es una responsabilidad de todos.

Es una de las mejores herramientas. Cuando Messi celebra los goles señalando al cielo –él sabrá por qué–, millones de niños en todo el mundo lo imitan sin darle sentido. Digamos que se normaliza el gesto. Poco a poco, va siendo más común ver a un futbolista levantar del suelo a un rival. Lo han visto en la tele. ¿Se acuerdan del fútbol de los ochenta? Eso era impensable. Pero la formación en valores hace que poco a poco, cambiemos cosas muy pequeñas.

Ahora toca trabajar la inclusión. Se empieza por algo muy pequeño. Cambiamos la forma de entender los resultados. Aprendemos a valorar el esfuerzo de alguien que se mueve con más dificultad. Y nos lo llevamos al colegio, a la empresa y a la calle. Todo, empezando con un balón. Porque cuando el deporte incluye, no gana uno: ganamos todos.

Temas

Fútbol