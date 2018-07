Un centenar de vecinos de Maracena se concentra en apoyo a Juana Rivas

Alrededor de un centenar de vecinas y vecinos de Maracena se ha congregado a las 19 horas frente al antiguo ayuntamiento del municipio, actual sede de la Policía Local, para mostrar su apoyo a Juana Rivas tras conocerse la sentencia que condena a la madre a cinco años de cárcel y seis meses sin la patria potestad de sus dos hijos. En la convocatoria de la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas, una de las que a la misma hora han comenzado en varios puntos del país, ha vuelto a sonar el «¡Todas somos Juana!» que desde hace más de un año es lema de los colectivos feministas que han arropado a Rivas.

La portavoz de la plataforma, Paqui Fuillerat, ha explicado que la convocatoria tiene como objetivo «decir alto y claro que esta sentencia que castiga a Juana a cinco años de prisión y seis años de no poder disfrutar de sus hijos es producto de un fracaso estrepitoso del sistema judicial». Fuillerat ha criticado que Juana y sus hijos no hayan sido considerados víctimas de la violencia de género. «Está luchando por defender la seguridad y derechos de sus hijos», ha añadido.

Hace un año comenzó la «lucha» y las convocantes no esperaban una sentencia que consideran «profundamente machista» que «alarma a la población» y provocará que otras mujeres «que quieran plantar cara a la justicia» no lo hagan. «Juana no ha estado sola ni estará sola. Nosotras la vamos a seguir apoyando», ha concluido Paqui Fuillerat.

El Ayuntamiento de Maracena ha reiterado hoy a través de un comunicado su apoyo a Juana Rivas. La concejala de Igualdad, Rosa Carmen Sánchez, ha calificado la jornada en la que se ha conocido la sentencia, redactada hace diez días, como «un día triste». «Tenemos que acatar la sentencia, bastante injusta, pero no podemos compartir en absoluto que la justicia machaque a una víctima e indemnice a un maltratador». «Juana, te vamos a seguir apoyando y no estás sola», ha querido transmitir a la vecina del municipio.

Bajo proclamas contra la «justicia patriarcal» y la violencia de género, la concentración se ha desarrollado sin incidentes. Mailo Sánchez, portavoz las plataformas feministas, ha criticado que la Audiencia Provincial haya «cerrado los ojos» y no haya «consentido reconocerla como víctima de violencia de género». «Esta sentencia es uan vergüenza porque pone de manifiesto el Estado machista y patriarcal (...) Está 'la manada' en la calle y a Juana le piden cárcel», ha concluido.