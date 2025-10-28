Un mapa permitirá saber la radiación solar en cada punto de la capital

El Ayuntamiento de Granada trabaja para impulsar una transición energética que demuestre «su compromiso» con la sostenibilidad. Así, dentro del plan de acción para zonas ... urbanas del proyecto europeo RECinMED, el consistorio está desarrollando un mapa solar de la ciudad que permitirá a ciudadanos, empresas e instituciones conocer el potencial de generación de energía solar fotovoltaica de edificios y tejados de la ciudad.

Según explica el Ayuntamiento a IDEAL, esta herramienta digital facilitará la toma de decisiones sobre la instalaciones de paneles solares, estimando la producción energética, el ahorro económico y la reducción de emisiones de CO2 que se puede alcanzar. Del mismo modo, permitirá a cualquier residente expresar su interés en compartir producción fotovoltaica con vecinos situados a una distancia máxima de dos kilómetros.

Esta herramienta digital, que desarrollará la empresa ImpactE, será de acceso público y permitirá consultar información sobre la radiación social disponible en da ubicación; la superficie útil para instalaciones fotovoltaicas; la estimación de la producción energética anual; o la reducción de huella de carbono.

La empresa que se encargará del desarrollo de este mapa ya ha hecho otros modelos similares en entornos urbanos como el de Vitoria o Valencia. Granada, eso sí, pasará a ser la primera ciudad andaluza que pone a disposición de la ciudadanía este recurso digital.

El sistema combina tecnología con resultados de investigaciones universitarias para garantizar la precisión de los datos para adaptarse a las necesidades específicas del territorio de la capital.

Con esta iniciativa, Granada busca reforzar su estrategia de lucha contra el cambio climático y su apuesta por un modelo energético más sostenible y participativo. Facilitará el despliegue de instalaciones de autoconsumo, para continuar con el crecimiento hasta ahora, reducirá la dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero, dará más armas a la ciudadanía en la transición hacia las renovables y fomentará la creación de comunidades energéticas locales.

El Ayuntamiento se muestra convencido de que esta acción contribuirá al desarrollo económico local y también al bienestar de los granadinos.