Manigua: la casa de comidas que redefine el sabor granadino

Hay lugares que no se descubren, se reconocen. Espacios que, desde la primera cucharada, evocan recuerdos que creías olvidados. Manigua es uno de esos. Una ... casa de comidas de nueva generación que recupera el alma de las tabernas de siempre, pero la reinterpreta con mirada contemporánea, sensibilidad gastronómica y una profunda conexión con Granada.

Ubicado en la calle Laurel de San Matías, en pleno corazón del que fuera el histórico barrio de La Manigua —ese rincón bohemio y canalla que a comienzos del siglo pasado acogió a personajes, vidas nocturnas y callejuelas con luz baja—, el restaurante rinde homenaje a esta atmósfera íntima y viva. Aquí se viene a comer, sí. Pero también a sentir.

Manigua presenta un menú exclusivo para dos personas que celebra su esencia con un precio muy especial solo disponible en Oferplan Granada de IDEAL. Una propuesta que arranca con un apertivo de AOVE, mantequilla, aceitunas y pan de masa madre (sí, aquí el pan también importa). Todo prosigue con un entrante al centro extrordinario: Berenjena de la Vega asada con yema salada y berros aliñados. Granada en su máxima expresión.

Los comensales podrán elegir como principal entre la corvina asada con setas confitadas y caldo ahumado de champiñones o la presa ibérica a la brasa con ciruelas asadas y demiglace. Dos caminos, un destino: sabor que abraza. El final es dulce, delicado, sin excesos fgracias a la tarta de chocolate con chantilly.

La propuesta culinaria apuesta por el producto de temporada, local y de proximidad: desde los campos de la Vega hasta la Costa Tropical. Recetas del recetario granadino reinterpretadas con respeto, mirada abierta y técnica cuidada. Platos que hablan de identidad, memoria y territorio. Porque en Manigua no se cocina para impresionar: se cocina para emocionar.

Desde el principio, su chef, Fabián Fuentes, ha apostado por ingredientes locales de proximidad que luego se transforman con mimo y creatividad para ofrecer una experiencia sincera, sin alardes innecesarios pero con una sensibilidad que no pasa desapercibida.El trato del personal, la selección de materiales, la decoración y el gesto de convertir cada visita en algo cercano — casi familiar — hacen que Manigua dé la sensación de ser un secreto bien guardado que al fin te han permitido conocer.

La carta se acompaña de vinos naturales de bodegas granadinas que trabajan con mimo la tierra y el medio ambiente. Todo aquí respira coherencia, belleza y ritmo pausado. Una invitación a estar presentes, a alargar la sobremesa, a mirar, conversar y saborear sin reloj. Y como Granada también es arte, Manigua cede su espacio a creadores locales: cerámica, pintura, piezas que dialogan con la mesa y la conversación. Comer aquí es formar parte de algo vivo.