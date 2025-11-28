Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
La Policía Local ha avisado en dos ocasiones en sus redes sociales de los controles que llevaría a cabo en Zaidín y Genil
S. Palacios
Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:42
La Policía Local de Granada sigue llevando a cabo controles en la ciudad para asegurarse de que los conductores respetan las normas de seguridad ... y no cometen infracciones de tráfico. Este mismo viernes, el cuerpo ha avisado en dos ocasiones en sus redes sociales de los controles que llevaría a cabo en Zaidín y Genil con la ayuda de drones.
Durante la mañana, la Policía ha realizado un control de infracciones de tráfico en Carretera de la Sierra, en Genil, y en calle La Sultana, en el Zaidín. «Nuestra Unidad Halcón estará desde el aire vigilando y controlando semáforos, uso del cinturón y teléfono móvil, ITV y seguro obligatorio», cita la publicación.
Los agentes toman nota de todas las matrículas y comprueban si los vehículos cumplen todas las condiciones necesarias para circular. De ahí salen los boletines por rodar sin ITV o seguro. Estos drones están equipados con cámaras de máxima definición y pueden conectar con dispositivos que permiten transmitir la imagen en directo, por ejemplo, para la televisión municipal.
📢AVISO‼️— Policía Local de Granada (@PoliciaGr) November 28, 2025
En breve control de infracciones de tráfico en Carretera de la Sierra #Genil.
Nuestra #UnidadHalcón estará desde el aire vigilando y controlando semáforos, uso del cinturón y teléfono móvil, ITV y seguro obligatorio. pic.twitter.com/dvmXERwp6L
Este tipo de controles se realizan por parte de la Policía Local de Granada de forma esporádica desde hace meses y sirven también para 'cazar' rápidamente a aquellos que no respetan los carriles bus.
