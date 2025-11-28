Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron

La Policía Local de Granada sigue llevando a cabo controles en la ciudad para asegurarse de que los conductores respetan las normas de seguridad ... y no cometen infracciones de tráfico. Este mismo viernes, el cuerpo ha avisado en dos ocasiones en sus redes sociales de los controles que llevaría a cabo en Zaidín y Genil con la ayuda de drones.

Durante la mañana, la Policía ha realizado un control de infracciones de tráfico en Carretera de la Sierra, en Genil, y en calle La Sultana, en el Zaidín. «Nuestra Unidad Halcón estará desde el aire vigilando y controlando semáforos, uso del cinturón y teléfono móvil, ITV y seguro obligatorio», cita la publicación.

Los agentes toman nota de todas las matrículas y comprueban si los vehículos cumplen todas las condiciones necesarias para circular. De ahí salen los boletines por rodar sin ITV o seguro. Estos drones están equipados con cámaras de máxima definición y pueden conectar con dispositivos que permiten transmitir la imagen en directo, por ejemplo, para la televisión municipal.

📢AVISO‼️

En breve control de infracciones de tráfico en Carretera de la Sierra #Genil.

Nuestra #UnidadHalcón estará desde el aire vigilando y controlando semáforos, uso del cinturón y teléfono móvil, ITV y seguro obligatorio. pic.twitter.com/dvmXERwp6L — Policía Local de Granada (@PoliciaGr) November 28, 2025

Este tipo de controles se realizan por parte de la Policía Local de Granada de forma esporádica desde hace meses y sirven también para 'cazar' rápidamente a aquellos que no respetan los carriles bus.