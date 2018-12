La mañana electoral de Granada en la que sólo faltaron los villancicos

Si existiera un manual sobre qué circunstancias son ideales para que un día de elecciones sea propicio (entendiendo propicio como sinónimo de participativo), posiblemente se parecería bastante al de este domingo. No llueve, no hace frío, las calles están animadas… en fin, habrá que esperar a los resultados de afluencia a las ocho de la tarde en las 1.095 mesas electorales que se constituyeron sin novedad en la provincia de Granada cuando aún era casi de noche y que abrieron puntuales cuando era casi de día.

Pero una jornada electoral no sería una jornada electoral (y eso también vendría en nuestro manual) si no hubiera habido algún incidente. Como el que ocurrió a las 9.05 horas en el colegio situado en el Centro Cívico de la Chana, donde las fuerzas del orden tuvieron que identificar y desalojar, de forma pacífica, a dos personas que irrumpieron para leer un manifiesto en nombre del Movimiento de Ciudadanos para la República Constitucional. Mientras que una leía, la otra grababa con el móvil. Ahí quedó la cosa.

'Peccata minuta'. Como 'peccata minuta' fueron los otros dos 'percances' (llámenlos anécdotas) comunicados a la Subdelegación del Gobierno, donde se centraliza toda la información. La del vocal del Colegio del Sagrado Corazón, de Alhendín, que sorpresivamente dijo que se marchaba. Y se marchó pese a ser apercibido de que estaba contraviniendo la ley. Fue sustituido por un voluntario. O la retirada de un cartel de Izquierda Unida-Podemos en una mesa situada en el Centro de Salud de Pinos Puente.

Por lo demás, las escenas 'costumbristas' de un domingo en que los ciudadanos están llamados a las urnas. Un domingo electoral algo distinto por aquello de que ha caído en diciembre, cuando lo habitual es que los comicios se convoquen en el segundo trimestre del año. Unas fechas, estas prenavideñas, que estaban patentes en los espacios habilitados para las votaciones. En la Presentación, por ejemplo, un precioso belén era parada obligada para todos los que iban con el sobre verde y la papeleta verde. Guirnaldas colgando en el techo, frases con deseos de felicidad… sólo faltaban los villancicos.

Diferentes estampas de la mañana electoral. / PEPE MARÍN / ALFREDO AGUILAR / JORGE PASTOR

Ahí, en la Presentación, ejercía su derecho al sufragio la familia Martínez García. Alejandro, con 19 años, era la primera vez que lo hacía. «Es mi deber como ciudadano; deseo contribuir a cambiar las cosas». Una motivación que, bajo su punto de vista, igual no es generalizada entre la gente de su edad. «Yo creo que la mitad de los jóvenes están concienciados y la otra mitad, no», dijo Alejandro. Su hermano, David Paris, se ha tenido que conformar con acompañar a su padre y hermano porque tiene tan sólo 14 años. «Lo tengo claro, en el supuesto de que hubiera tenido más de 18 años, mi papeleta sería para el PML (RC)», un partido de inspiración marxista leninista que no concurre a estas autonómicas. José Francisco, el progenitor, ácrata confeso y votante de Podemos, aseguraba que en casa la política no es un tema vetado a la hora de comer. Todo lo contrario. «El 2D puede ser el inicio del cambio en Andalucía hacia un mayor progresismo», afirmó.

A las 11.00 horas, en la calle Tablas, las colas se formaban a ambos lados de la vía. Enfrente de un supermercado y enfrente del colegio San José. En la puerta, tres monjitas despistadas no sabían cómo iban a llamar al taxi que las devolviera al convento porque se habían olvidado el móvil. Una voluntaria se lo prestó. Problema solucionado. Unos metros más arriba, cerca de la plaza de la Trinidad, un numeroso grupo de turistas vallisoletanos seguían la banderita naranja de un guía. «Vamos señoras y señores». La Granada de los turistas, la Granada que no vota.

Mucho meneo a las 12.00 horas en el colegio habilitado en la Delegación de Hacienda, uno de los más céntricos (dos mesas de 550 electores cada una). Los apoderados, atentos a todo. José María, de Ciudadanos, explicaba que la nota predominante era la normalidad más allá de los que han intentado votar con la tarjeta electoral y algunos despistados a los que habían cambiado de colegio en esta ocasión. «La gente suele acudir a partir de las doce, después de levantarse, desayunar y arreglarse, que para eso es festivo», señalaba José María, todo un profesional del 'apoderamiento'. Él y otros veinticuatro compañeros se han desplazado desde Murcia a Granada para asistir a su partido a pie de urna. También de Santa Pola y Torre Vieja. «Hemos estado apoyando en comicios en el País Vasco, Cataluña… donde seamos útiles para Ciudadanos». Entre ellos, un campeón. «Uno de nuestros compañeros estuvo en el mitin fin de campaña en Sevilla, regresó en autobús hasta Murcia esa noche, llegó a casa a las 6.30 horas de la madrugada, se duchó en casa, cogió su coche a las 8.00 horas ya estaba camino de Granada», relataba José María.

Fuera de la Delegación de Hacienda, granadinos para arriba y para abajo. Unos que se encaminaban a misa. Otros, los más rezagados, con la docena de churros y el café caliente en cualquier cafetería. Ciclistas que arribaban después de una jornada gloriosa de pedales. Taxistas esperando clientes, como Valentín. «Pues para ser una fecha tan señalada, estamos más tranquilos que de costumbre», lamentaba. También muchos viandantes paseando a sus mascotas mientras se dirigían a los colegios electorales. Como Mario con su perro Peque. «No votar hoy es un ejercicio de irresponsabilidad; nuestra generación vive peor que la de nuestros padres», dijo Mario mientras tanto, Peque parecía asentir.