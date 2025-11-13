Mañana comienza el III Mercado Medieval del Duende de Dílar que dura hasta el domingo

Por tercer año consecutivo la localidad de Dílar viaja en el tiempo y se traslada al medievo. Desde mañana viernes y hasta el próximo ... domingo acogerá una nueva edición del Mercado Medieval del Duende, un evento que cada año llena de magia, tradición y cultura sus calles. El mercado tendrá lugar en la Calle Agua, donde se instalarán puestos, espectáculos y espacios gastronómicos para el disfrute de vecinos y visitantes.

Mañana a las cinco de la tarde tendrá lugar el acto de inauguración que será el pistoletazo de salida a un fin de semana muy diferente, con actividades para todos los públicos como talleres, pasacalles, espectáculos o conciertos que garantizan la diversión.

Este evento se celebra todos los años en otoño y propone un viaje a la Edad Media con una cuidada recreación de oficios, bailes, música, artesanía y costumbres de la época.

Para las familias con niños pequeños habrá atracciones de sillas voladoras y barca, junto con talleres de torno de cerámica, escudos y flauta de pan.

Para ambientar habrá espectáculos y animación: música, pasacalles y actividades que llenarán de vida la Calle Agua, que concentrarán los puestos de artesanía y los espectáculos.

Este evento se ha consolidado como una cita imprescindible en la comarca, reuniendo cada año a más visitantes que disfrutan de esta experiencia cultural y festiva. Anímate a disfrutar de todas las propuestas que han preparado en Dílar para recrear la historia y disfrutar de actividades muy originales que son pura fantasía.

SALUDA

Queridos vecinos,

Como cada otoño lleva el momento de disfrutar de nuestro mercado medieval. Un año más hemos preparado con mucho entusiasmo este evento que ha trascendido y ya se nos conoce como 'Dílar un pueblo con Duende'.

Tenemos por delante tres días para salir de la rutina y sumergirnos en la época medieval. Aunque Dílar es un destino perfecto para cualquier época del año, en noviembre cuenta con un atractivo extra. Habrá actividades, puestos de artesanía, gastronomía, animación y espectáculos.

Serán unos días en los que viajaremos en el tiempo, nuestro pueblo se transforma y daremos la bienvenida a todos los visitantes que quieran compartir con nosotros la magia con la que el Duende inunda Dílar.

Una figura de este duende humanoide da la bienvenida desde dos arcos con farolillos -uno en cada entrada- a los viandantes que acceden al callejón del Duende, oficialmente llamada calle de la Paz. Allí os esperamos a todos para seguir compartiendo las leyendas sobre este personaje se han transmitido de padres a hijos, convirtiéndose en una seña de identidad que ha hecho que, incluso, se desarrolle un plan turístico en torno a los duendes y su relación con nuestro pueblo.

Este atractivo se suma a la majestuosidad de nuestro entorno con Sierra Nevada de fondo, la calidad de vida que disfrutamos a tan solo unos minutos de la capital y la variedad de servicios que hemos conseguido que Dílar se convierta un municipio atractivo para vivir.

Seguimos trabajando para llevar a cabo todos los proyectos que están en marcha pero hoy os lanzamos una invitación a desconectar de la rutina y dejarnos llevar por la alegría del Duende que una año más nos convierte en referente turístico para esta época del año.

En Dílar fusionamos pasado y presente, tradición y cultura, música y danza, gastronomía y diversión para que vivas unos días inolvidables. El Duende te espera.