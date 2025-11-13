Mañana comienza el III Mercado Medieval del Duende de Dílar que dura hasta el domingo
Todo está preparado para que este municipio se convierta en un poblado medieval en el que disfrutar de una gran variedad de actividades, talleres, espectáculos y pasacalles
Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:12
Por tercer año consecutivo la localidad de Dílar viaja en el tiempo y se traslada al medievo. Desde mañana viernes y hasta el próximo ... domingo acogerá una nueva edición del Mercado Medieval del Duende, un evento que cada año llena de magia, tradición y cultura sus calles. El mercado tendrá lugar en la Calle Agua, donde se instalarán puestos, espectáculos y espacios gastronómicos para el disfrute de vecinos y visitantes.
Mañana a las cinco de la tarde tendrá lugar el acto de inauguración que será el pistoletazo de salida a un fin de semana muy diferente, con actividades para todos los públicos como talleres, pasacalles, espectáculos o conciertos que garantizan la diversión.
Este evento se celebra todos los años en otoño y propone un viaje a la Edad Media con una cuidada recreación de oficios, bailes, música, artesanía y costumbres de la época.
Para las familias con niños pequeños habrá atracciones de sillas voladoras y barca, junto con talleres de torno de cerámica, escudos y flauta de pan.
Para ambientar habrá espectáculos y animación: música, pasacalles y actividades que llenarán de vida la Calle Agua, que concentrarán los puestos de artesanía y los espectáculos.
Este evento se ha consolidado como una cita imprescindible en la comarca, reuniendo cada año a más visitantes que disfrutan de esta experiencia cultural y festiva. Anímate a disfrutar de todas las propuestas que han preparado en Dílar para recrear la historia y disfrutar de actividades muy originales que son pura fantasía.
SALUDA
Queridos vecinos,
Como cada otoño lleva el momento de disfrutar de nuestro mercado medieval. Un año más hemos preparado con mucho entusiasmo este evento que ha trascendido y ya se nos conoce como 'Dílar un pueblo con Duende'.
Tenemos por delante tres días para salir de la rutina y sumergirnos en la época medieval. Aunque Dílar es un destino perfecto para cualquier época del año, en noviembre cuenta con un atractivo extra. Habrá actividades, puestos de artesanía, gastronomía, animación y espectáculos.
Serán unos días en los que viajaremos en el tiempo, nuestro pueblo se transforma y daremos la bienvenida a todos los visitantes que quieran compartir con nosotros la magia con la que el Duende inunda Dílar.
Una figura de este duende humanoide da la bienvenida desde dos arcos con farolillos -uno en cada entrada- a los viandantes que acceden al callejón del Duende, oficialmente llamada calle de la Paz. Allí os esperamos a todos para seguir compartiendo las leyendas sobre este personaje se han transmitido de padres a hijos, convirtiéndose en una seña de identidad que ha hecho que, incluso, se desarrolle un plan turístico en torno a los duendes y su relación con nuestro pueblo.
Este atractivo se suma a la majestuosidad de nuestro entorno con Sierra Nevada de fondo, la calidad de vida que disfrutamos a tan solo unos minutos de la capital y la variedad de servicios que hemos conseguido que Dílar se convierta un municipio atractivo para vivir.
Seguimos trabajando para llevar a cabo todos los proyectos que están en marcha pero hoy os lanzamos una invitación a desconectar de la rutina y dejarnos llevar por la alegría del Duende que una año más nos convierte en referente turístico para esta época del año.
En Dílar fusionamos pasado y presente, tradición y cultura, música y danza, gastronomía y diversión para que vivas unos días inolvidables. El Duende te espera.
Programación
VIERNES 14
16:30 h. Apertura del III Mercado Medieval del Duende
Pasea y disfruta de los puestos de artesanía.
Atracciones para los más pequeños: Barca Vikinga (1€) y Sillas Voladoras (1€)
Lugar: Plaza España
17:00 h. Merienda de Chocolate con Churros al Estilo Duende Espartero.
Nos acompaña con las mejores melodías al violín: Funanviolist
Lugar: Plaza Alta.
17:30 h. Cuentacuentos del Duende Espartero y sus Leyendas.
Lugar: Plaza Alta
19 h. Gran pasacalles inaugural de Estreyarte: zancudos, fuegos, luces, personajes...
Salida desde Plaza España
19h-00 h. Apertura de la zona de Restauración.
Bocadillos con duende ‚hamburguesas esparteras y tapas dilareñas. Precios Populares.
Lugar: Plaza de España
23 h. Cierre del Mercado
SÁBADO 15
11:00 h. Apertura del III Mercado Medieval y zona lúdica de juegos
Atracciones: Barca Vikinga (1€) y Sillas Voladoras(1€).
11:30 h. Taller Infantil «Crea tu Propia Flauta de Pan»
Lugar: Plaza España
12:00 h. Alegres melodías al violín resuenan en el mercado por Funanviolista. Lugar: Plaza España
12 h - 00 h. Apertura de la zona de Restauración.
Hoy Migas con Duende. Café y dulces. Precios populares.
13 h. Actuación en directo del grupo de música Radio Crooner.
Swing y Rythm and Blues. Lugar: Plaza de España
12:30 h. Taller de Cerámica: «El torno encantado del Duende»
Crea tu figura de barro.
Lugar: Plaza España
13 h. Pasacalles Interactivo El Rey de los Bufones recorriendo el Mercado Medieval del Duende.
15 h. Danza del Vientre por Helena Rull.
Lugar: Plaza España
17 h. Lectura del Homenaje al Inmigrante de Dílar.
Lugar: Nuevo Rincón del Duende c/ Ermita.
17:30 h. Espectáculo de Títeres: Kon Karma de Toni Di Mondi
Lugar: Plaza España.
19 h. Pasacalles de Estrevarte: zancudos, fuegos, luces, personajes...
Salida desde Plaza España
23 h. Cierre del Mercado
DOMINGO 16
11 h. Apertura del Mercado Medieval.
Atracciones: Barca Vikinga (1€) y Sillas Voladoras(1€).
Lugar: Plaza de España
12 h. Taller «Escudos del Duende»
Lugar: Plaza España
12 h – 18 h. Apertura Zona restauración.
Hoy arroz espartero. Café y dulces. Precios populares.
Lugar: Plaza España
12:30 h. Pasacalles Interactivo: «El caballero y su escudera» Lugar: Itinerante por el mercado.
14:30 h. Danza del Vientre por Helena Rull
Lugar: Plaza España
17 h. Clausura del III Mercado Medieval del Duende.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión