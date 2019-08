Ramón L. Pérez

3

«El interés por la danza»

Mercedes vivió en Alcalá la Real hasta los 17 años, Vino a estudiar a Granada y se licenció en Geografia e Historia. A mi especialidad en Historia Contemporánea se sumó el interés por la danza y llevo ya 22 años en el n el centro 4x4 Multidanza y también en el CAD de la UG. Lara nació en Granada en 1991. Acabó el Bachillerato y el grado medio de Danza Clásica simultáneamente. Continuó sus estudios en la escuela de danza de Maurice Béjart en Suiza y posteriormente en el Superior de Danza de Madrid. Cuando mi carrera profesional despegó trabajé en la Compañía del Teatro de la Ópera de Wiesbaden (Alemania). Respecto a los proyectos, Mercedes contesta que «he llegado a la conclusión de que el bienestar cuerpo–mente está relacionado con el movimiento. Desde hace tres años investigo para crear una técnica de entrenamiento mixta que fusione los métodos en los que llevo trabajando años. Los alumnos más constantes son los que me han permitido experimentar en ellos yempiezo a constatar los resultados. Pero no sé qué nombre le pondré. Alguna idea? Lara también está atareada:«Además de continuar con el trabajo en diferentes compañías de danza, mi amiga Wilma y yo estamos dando forma y difusión a un proyecto propio llamado 'Colectivo Sin Par' en el que ambas somos bailarinas y coreógrafas . También me gustaría acabar los dos años que me quedan de los estudios superiores de danza.