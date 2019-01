La 'Mamá Noel' granadina que colecciona Navidad: «Registré el nombre para reivindicar a las mujeres»

Los juguetes y la Navidad van de la mano, pero, de entre la infinidad de muñecos que se venden en esta época, los adornos navideños se llevan la palma. Miles de personas compran cada año figuras y peluches de todo tipo para lucirlos en sus viviendas, aunque nadie lo hace con la pasión y la dedicación que le pone Inmaculada Herrera Casado (1963), una granadina de Atarfe que tiene registrado el título de 'Mamá Noel' en España. No en vano, cada mes de diciembre la decoración de esta mujer atrae a medios de comunicación de todo el país a su casa, con el fin de inmortalizar las formas en las que va combinando innovación y tradición a la hora de decorar su hogar.

Aunque cuando era pequeña su familia no tenía costumbre de adornar apenas la casa, Inmaculada «siempre amó la decoración de Navidad» y, cuando se independizó, decidió que su casa «luciría espectacular cada año» por Navidad. Tal es la devoción de esta granadina por las presentes fiestas, que llegó incluso a trabajar en una fábrica de dulces navideños, además de ser modista y artesana.

En la actualidad, Inmaculada está jubilada debido a la fibromialgia que sufre, y asegura que su afición de coleccionar elementos navideños le sirve «como terapia» para sobrellevar su enfermedad. Según relata la propia 'Mamá Noel' de Atarfe, empezó su enorme colección «hace unos treinta años», cuando su marido y ella hicieron una gran compra para decorar su hogar. Posteriormente, cada año, decidieron ir ampliándola hasta llegar a las más de 6.000 piezas que poseen ahora.

LA COLECCIÓN Número de piezas Más de 6.000 Pieza más preciada Un mono negro con un saxofón y ataviado de Navidad que le regaló su hijo cuando tenía once años' La que más costó conseguir Una gran figura de Papá Noel fabricando juguetes con un martillo

El secreto para mantener tan activa su colección es renovarse año a año, ya que, según asegura la propia Inmaculada, «ninguna Navidad decoro la casa igual que otra, aunque evidentemente hay elementos que se repiten». Para este año, la 'Mamá Noel' granadina ha traído el musgo y el acebo de Galicia, y ha añadido a su colección «un muñeco de nieve que funciona por Bluetooth y que tiene música y luces».

Aunque su colección es imponente y tiene adornos de gran tamaño, Inmaculada asegura «no haber gastado demasiado dinero» en ella, rondando los cien euros su muñeco más caro. Y es que, esta amante de la Navidad afirma aprovechar descuentos o fechas señaladas para hacerse con más material. «Como mi santo y mi cumpleaños son también en fechas navideñas, hace años que solamente pido como regalo cosas relacionadas con la Navidad para mi colección. Toda mi familia me ha ido regalando adornos desde hace años», afirma esta 'Mamá Noel'. Otro de los trucos que utiliza la atarfeña para ahorrar es fabricar su propia decoración. «Hacemos muchas cosas manuales con cartón, papel y cartulina, eso también nos entretiene mucho», cuenta Herrera.

Reivindicando a las mujeres

Para Inmaculada es un orgullo llevar el nombre de 'Mamá Noel' de España, un título que tiene registrado desde hace casi diez años. «Me puse ese apodo para reivindicar el papel de las mujeres, ya que las figuras navideñas se asocian siempre con hombres, y quería visibilizar también a las de nuestro sexo», argumenta la granadina.

Entre su amplia colección, Inmaculada considera el adorno más valioso una figura de Papá Noel representado fabricando juguetes con un martillo. «Es una pieza única que encontramos por casualidad en una tienda. Costaba 50 euros y, aunque en el momento no teníamos dinero suficiente encima, decidimos reservarla y volver corriendo», declara la atarfeña.

No obstante, esta no es la figura preferida de la 'Mamá Noel' de Granada, quien asegura que «a la que más cariño le tengo es a la más fea». Esta pieza es un mono navideño con un saxofón que le regaló su hijo cuando tenía once años, hace en torno a una década, y para el que el niño gastó todos sus ahorros con el fin de sorprenderla. Y es que, el verdadero espíritu de la Navidad no se compra, reside en la propia familia.