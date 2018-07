El malagueño que surte de datos al fútbol R. L. PÉREZ Manuel Heredia es fundador y director de BeSoccer, una compañía que está valorada actualmente en más de 30 millones ANTONIO SÁNCHEZ Miércoles, 11 julio 2018, 14:30

El fundador y director de BeSoccer, Manuel Heredia ha explicado este miércoles en Alhambra Venture la evolución de su empresa durante la última década, después de crear Resultados Fútbol hace más de diez años y haber creado una empresa de implantación internacional como BeSoccer. Natural de Málaga, Manuel Heredia se ha definido como un gran apasionado del fútbol y del deporte en general que se embarcó en el proyecto BeSoccer con el fin de abrir aún más la oferta de contenidos disponibles para todos los usuarios.

BeSoccer tiene actualmente una valoración que oscila entre los 30 y 60 millones de euros, pero su fundandor ha explicado en Alhambra Venture que no la vende ni la venderá porque tener «ocho millones de euros en el banco no te va a solucionar nada y no le ves sentido a vender a un proyecto que es nuestra vida». Una perspectiva que ha contado «que mucha gente comparte y mucha más gente no comparte».

Heredia ha explicado que actualmente la mayoría de dinero que genera BeSoccer entra por publicidad y permite generar una importante cantidad de fondos que provoca que actualmente la masa salarial «no pase del 30%» por si se generan problemas en algún momento. En su aplicación se alojan más de tres millones de partidos que se han jugado a lo largo de la historia en el mundo del fútbol y esto le ha permitido demostrar que cuentan con la base de datos «más importante del mundo».