Menos mal que estáis ahí

Permítanme que cambie las negritas de nombres por cifras que les van a hacer pensar: cuarenta y tres años de esfuerzo; más de cien desayunos ... en una mañana más el reparto de alimentos que les llegan; un centenar de voluntarios y más de trescientos socios que aportan, desde una manta o un abrigo hasta la cuota que cada cual puede.

Poco más se puede añadir a lo que significa Calor y Café, que es de quien les estoy hablando. Tres palabras que tienen muchas cosas y a muchas personas detrás. Eso lo sabe bien esta casa, IDEAL, que no sólo le hizo entrega de uno de sus premios sino que tuvo la oportunidad -yo misma lo viví- de pasar la pasada Nochebuena en sus instalaciones comprobando de primera mano lo que significa algo caliente, compañía y cariño.

Esas cifras son en Granada, pero además, la asociación lleva tres décadas trabajando en Kenia, con guardería, dispensarios, pozos y más de dos centenares de menores -sobre todo niñas- becados.

Es, en definitiva, una labor encomiable, que se sustenta con las cuotas, las subvenciones por el IRPF y con dos comidas anuales en las que, además, se lo pasan bien los asistentes.

En la última hubo dos invitados de excepción, el escritor, cineasta y creador plástico, Fernando Arrabal, que estaba en Granada por un homenaje y no se quiso perder la cita -él sabe bien lo que es una vida dura- y la actriz y emprendedora, Rosario Pardo, que es de Jaén y también de Granada, a la que saludé con el cariño de tener una conocida en común -mi siempre recordada hermana Mila-, y recordando su presencia en la ciudad como directora del espectáculo Lorca y Pasión. Un mar de sueños que protagonizó en 2019 otra querida artista, Marina Heredia.

Por cierto que Rosario prepara un largo documental con Ana Sánchez como protagonista que estaba ya realizando en el momento del almuerzo. Luego, me contó, tenían prevista una charla «en el carmen de unos amigos- porque hay que contarlo y porque «es una forma de ayudar».

En la comida algunas caras conocidas y, sobre todo, muchas personas comprometidas con el proyecto. En una de las mesas, Antonio Merlo al que me encantó saludar como a María José Gómez, en una reunión de amistades que era la tónica del encuentro.

Allí estaban Enrique Gámez, Mª Carmen Arroyo, Antonio Bernina, Gerardo González o el grupo Claroscuro que amenizó el encuentro, de forma desinteresada, apoyando la iniciativa.

Ana Sánchez estaba, como siempre, sonriente y atenta a todas las personas que acudieron. Son dos las comidas anuales que hace, la de junio y esta de noviembre. Todo es poco para dar respuesta a quienes más lo necesitan. Fuera y dentro de Granada. Seguro que la obra de Rosario Pardo sobre ella será fantástica y que más personas se unirán a este proyecto tan importante. Al estilo de los saludos de la presidenta de Calor y Café, que contó también con el apoyo de sus nietas: «seguimos adelante, corazones».