Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El polluelo de buitre leonardo en la cubierta de Granaita. IDEAL

Un majestuoso buitre leonardo visita Granaita

La Policía Local de Pulianas y la seguridad del centro comercial han rescatado al ejemplar para trasladarlo a un centro de recuperación

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:59

Comenta

El centro comercial Granaita de Pulianas ha tenido un visitante muy especial esta semana: Un majestuoso buitre leonardo que apareció posado en la cubierta de la entrada principal. «Es un ejemplar aún polluelo, pero impresionante tenía unos 70 centímetros de altura. El vigilante de seguridad lo vio apoyado en la cubierta de la entrada vimos apoyado en la cubierta de la entrada principal y siguiendo el protocolo llamó a la Policía Local de Pulianas que con ayuda del personal de seguridad de Granaita logró cogerlo con la máxima seguridad, sin hacerle daño», explican desde el centro comercial granadino.

El ejemplar de ave rapaz se encuentra en perfecto estado y la Policía Local de Pulianas lo ha traslado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) para su atención y el retorno a su hábitat natural donde podrá seguir creciendo.

«Gracias a la intervención de la Policía Local de Pulianas se ha podido capturar en condiciones de seguridad para llevarlo a un refugio. En todo momento se mantenido posado en la cubierta del centro y se le pudo atrapar fácilmente sin causarle ningún tipo de daño», señalan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  2. 2 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  3. 3

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  4. 4 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  5. 5 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  6. 6 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  7. 7

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  8. 8

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
  9. 9

    Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico
  10. 10 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un majestuoso buitre leonardo visita Granaita

Un majestuoso buitre leonardo visita Granaita