Un majestuoso buitre leonardo visita Granaita La Policía Local de Pulianas y la seguridad del centro comercial han rescatado al ejemplar para trasladarlo a un centro de recuperación

Mercedes Navarrete Granada Viernes, 24 de octubre 2025, 11:59 Comenta Compartir

El centro comercial Granaita de Pulianas ha tenido un visitante muy especial esta semana: Un majestuoso buitre leonardo que apareció posado en la cubierta de la entrada principal. «Es un ejemplar aún polluelo, pero impresionante tenía unos 70 centímetros de altura. El vigilante de seguridad lo vio apoyado en la cubierta de la entrada vimos apoyado en la cubierta de la entrada principal y siguiendo el protocolo llamó a la Policía Local de Pulianas que con ayuda del personal de seguridad de Granaita logró cogerlo con la máxima seguridad, sin hacerle daño», explican desde el centro comercial granadino.

El ejemplar de ave rapaz se encuentra en perfecto estado y la Policía Local de Pulianas lo ha traslado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) para su atención y el retorno a su hábitat natural donde podrá seguir creciendo.

«Gracias a la intervención de la Policía Local de Pulianas se ha podido capturar en condiciones de seguridad para llevarlo a un refugio. En todo momento se mantenido posado en la cubierta del centro y se le pudo atrapar fácilmente sin causarle ningún tipo de daño», señalan.

Temas

Pulianas