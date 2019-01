El día más mágico y esperado del año Enrique Cabrera, sastre real y coordinador de la cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Granada. / RAMÓN L. PÉREZ Los Reyes Magos lucirán una nueva corona y vestuario en la tradicional Cabalgata | Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán esta tarde el centro de Granada hasta llegar al Ayuntamiento con los diseños del sastre real, Enrique Cabrera ROSA SOTO GRANADA Sábado, 5 enero 2019, 12:04

Ya vienen los Reyes Magos, dice la letra de un villancico tradicional y es cierto. Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán esta tarde por el centro de Granada ante los granadinos luciendo nuevas coronas y vestidos en carrozas preparadas exclusivamente para esta ocasión tan especial. El artífice de todo ello es el coordinador de la llegada de Sus Majestades de Oriente y sastre real, Enrique Cabrera, quien lleva desde septiembre preparando todos los detalles junto a un amplio equipo para que la noche de hoy sea completamente mágica.

Cuarenta años a sus espaldas acreditan a Cabrera como sastre real. En esta ocasión ha vestido a los Reyes de Oriente, a las reinas magas y a los pajes, en total casi 1.000 personas. También se ha encargado de la decoración de las 22 carrozas que forman parte de la comitiva real que saldrá a las 18.00 horas de hoy del Centro Cultural Gran Capitán y subirá hacia Gran Vía por la calle San Juan de Dios.

El costurero, que después de tantos años trabajando para los Reyes Magos también tiene algo de mago porque hace magia con los diseños, desvela a IDEAL algunos secretos que grandes y pequeños podrán descubrir esta tarde en primera persona: «Los trajes del cortejo de Melchor son todos nuevos y los tres reyes estrenan también nuevas coronas». Cabrera reconoce que trabaja sobre todo movido por la ilusión. «Para mí esto es mi pasión y no me atrevería a considerarlo un trabajo, disfruto preparando cada detalle para que la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar sea realmente mágica y cada año sea única».

Ilusión. Esta palabra la repite constantemente este sastre que está a punto de jubilarse y de pasar el testigo a alguno de sus aprendices, que tomará al relevo al frente de la confección de trajes y de la coordinación de uno de los eventos más esperados del año. Su propósito para este 2019 es renovar el vestuario de Baltasar y que lo pueda lucir en la cabalgata de 2020. «Estudio las culturas árabe, sumeria y egipcia para que los trajes y tronos de cada uno de los reyes y de su cortejo sean fieles a la historia», admite Cabrera. Una de las anécdotas que se repite cada año en su taller de costura y confección y que más gracia le hace tiene que ver precisamente con las medidas de los trajes para los pajes que conforman el cortejo real. «No hay año en el que no tenga que arreglar bajos porque a uno le va largo y le sobra tela y a otro le va corto, pero no me quejo, es divertido ver las pintas de cada paje en las sesiones para probarse el vestuario».

«Vivo las cabalgatas de cada año con la misma ilusión, como si cada una fuera la primera a la que voy y en la que participo», asegura el sastre mágico con algo de emoción en la voz. Lo que más le gusta de la Cabalgata es que todo el esfuerzo que pone junto a su equipo desde que empiezan los preparativos en septiembre se ve recompensado con las sonrisas y las miradas inocentes e iluminadas de los más pequeños de la casa cuando ven aparecer a los reyes sobre sus tronos. «Los niños no pueden evitar emocionarse cuando descubren que los Reyes Magos los llaman por sus nombres. Ver sus reacciones es un verdadero regalo».

Cabrera cuenta otro secreto: «Cuando Melchor, Gaspar y Baltasar se sientan en los tronos de sus carrozas, se dejan llevar por la ilusión de los niños que confían en ellos. Por eso el recorrido de la Cabalgata se les hace muy corto y ni siquiera pasan frío gracias al calor y el cariño que desprenden todos los granadinos».

Privilegio

Para Cabrera es todo un honor y un privilegio estar al frente del vestuario de los Reyes Magos y de sus acompañantes y no puede dejar de sentirse afortunado por estar al servicio de este trío mágico que no falta a su cita anual. Tras pasar toda la vida al lado de Sus Majestades, reconoce que no son pocos los familiares y amigos los que le piden acompañarlo a su taller para ver de cerca cómo se confeccionan los trajes y cómo se preparan las carrozas.

Sin embargo, él es fiel a los Reyes y mantiene en secreto los detalles que hacen de esta tradición algo mágico y que convierten la noche del 5 de enero en el día más esperado del año para niños y no tan niños. De ahí que niegue la entrada incluso a sus más allegados.