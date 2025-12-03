La magia gótica de Mag Edgar aterriza en Granada con su premiado espectáculo 'Déjà Vu'

El universo de lo insólito cobra vida en Déjà Vu, el espectáculo de gran formato con el que Mag Edgar —reciente ganador en Turín 2025 ... del premio a la Mejor Actuación de Grandes Ilusiones— se consolida como una de las figuras más singulares del ilusionismo contemporáneo.

Bajo una estética gótica cuidadosamente elaborada, Edgar propone una experiencia visual que trasciende el mero truco para adentrarse en un territorio fronterizo entre el teatro, la fantasía y la magia. En escena, la penumbra, la elegancia y el misterio componen un lenguaje propio que envuelve al espectador desde el primer instante.

El mago llevará Déjà Vu al Teatro Municipal Isabel La Católica de Granada, donde actuará los días 3 y 4 de enero, con sesiones a las 17.00 y a las 19.30. En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes adquir las entradas a un precio exclusivo. Será en ese escenario, convertido para la ocasión en un pequeño universo gótico, donde Edgar —carismático y deliberadamente enigmático— conducirá al público por una narración que juega con los límites entre lo real y lo irreal, acompañado por dos criaturas extrañas que amplifican la dimensión teatral del montaje.

Déjà Vu funciona como una fábula escénica donde se cruzan tiempos y posibilidades: lo visto y lo invisible, lo que el público cree conocer y aquello que apenas se insinúa. La propuesta no busca descifrar el misterio, sino intensificarlo; no pretende explicar la ilusión, sino celebrarla. El resultado es un viaje sensorial que apela tanto al asombro infantil como a la mirada adulta que aún desea ser sorprendida.

Ideal para parejas, familias o grupos de amigos, el espectáculo despliega un imaginario propio que convierte la magia en un acto teatral total. Una invitación —oscura, elegante y sugerente— a creer, por un momento, en lo imposible.