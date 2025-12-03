Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La magia gótica de Mag Edgar aterriza en Granada con su premiado espectáculo 'Déjà Vu'

El mago despliega en Granada su espectáculo más ambicioso, acompañado por criaturas fantásticas y una puesta en escena teatral

IDEAL

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:15

El universo de lo insólito cobra vida en Déjà Vu, el espectáculo de gran formato con el que Mag Edgar —reciente ganador en Turín 2025 ... del premio a la Mejor Actuación de Grandes Ilusiones— se consolida como una de las figuras más singulares del ilusionismo contemporáneo.

