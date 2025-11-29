Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Magia, flamenco, estrellas y nieve para encender la Navidad en Granada. Ariel C. Rojas

Magia, flamenco, estrellas y nieve para encender la Navidad en Granada

La alcaldesa Marifrán Carazo y el colectivo Inteligencia Límite fueron los encargados de pulsar el botón del alumbrado

María Dolores Martínez

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:16

La Plaza del Carmen se llenó ayer noche de magia, flamenco, nieve y miles de estrellas para dar la bienvenida al tradicional encendido navideño del ... Ayuntamiento con un gran espectáculo en el escenario montado junto a la Casa Consistorial. La cita tuvo como eje central la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 con muchos guiños a nuestra historia y algunos de sus personajes más representativos. En especial, a la reina Isabel 'La Católica' y su 'decreto' de no encender la Navidad hasta que no caigan las primeras nieves. Para ello, el ilusionista Gonzalo Albiñana y el bailaor granadino Agustín Barajas no escatimaron esfuerzos para hacer llegar los ansiados copos y alumbrar finalmente la ciudad y los 2.458.956 puntos de luz LED instalados entre el centro y los barrios.

