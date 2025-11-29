Magia, flamenco, estrellas y nieve para encender la Navidad en Granada

La Plaza del Carmen se llenó ayer noche de magia, flamenco, nieve y miles de estrellas para dar la bienvenida al tradicional encendido navideño del ... Ayuntamiento con un gran espectáculo en el escenario montado junto a la Casa Consistorial. La cita tuvo como eje central la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 con muchos guiños a nuestra historia y algunos de sus personajes más representativos. En especial, a la reina Isabel 'La Católica' y su 'decreto' de no encender la Navidad hasta que no caigan las primeras nieves. Para ello, el ilusionista Gonzalo Albiñana y el bailaor granadino Agustín Barajas no escatimaron esfuerzos para hacer llegar los ansiados copos y alumbrar finalmente la ciudad y los 2.458.956 puntos de luz LED instalados entre el centro y los barrios.

El periodista Jero González y la diseñadora Claudina Mata fueron los encargados de conducir una velada, inaugurada con las preciosas sombras chinescas creadas por Albiñana, Premio Nacional de Magia. A través de ellas recreó el cuento navideño de una niña que sueña con ver nevar en Granada. Para ello hizo un recorrido por la Alhambra, las calles de Granada, Lorca, Mariana Pineda, Morente, Boabdil e Isabel La Católica, además de preciosas figuras de animales.

El arte, el compás, la pasión y el sentimiento se sintieron posteriormente con mucha fuerza de la mano de la coreografía del bailaor Agustín Barajas y su cuadro flamenco, quienes regalaron a todos los presentes los villancicos flamencos más tradicionales y un zapateado de lujo, encaminado en esta ocasión a provocar la nevada y encender la magia y las ilusiones.

El momento más esperado llegó cuando la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo y los chicos y chicas de Inteligencia Límite, en el 25 aniversario de este colectivo, subieron al escenario para iniciar la cuenta atrás y pulsar el botón del encendido. Una lluvia de confeti, fuego frío, luces y sonido acompañaron el villancico del Burrito sabanero en esta cita inolvidable para mayores y niños.

Cómo ya anunciamos, la iluminación navideña incorpora este año importantes renovaciones en Puerta Real, Recogidas, Gran Vía, Carrera de la Virgen, Bib-Rambla, Ángel Ganivet, San Jerónimo o Plaza Nueva, donde destaca un abeto 3D de 16,8 metros.

La Plaza del Carmen ofrecerá a partir de ahora un espectáculo diario de luces y villancicos con tres pases (19, 20 y 21.00 horas) y una gran portada decorativa que marca la entrada al poblado navideño y la zona de columpios, alineada con la Carrera de la Virgen.

El alumbrado permanecerá encendido hasta el 6 de enero.