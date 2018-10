Cinco maestros de maestros. Así de rotundo y en masculino porque cinco abogados eran ayer los protagonistas del acto de entrega de los botones de oro del Colegio de Abogados, aquellos que reconocen cincuenta años de profesión, que se dice pronto.

Cinco nombres destacados como los de Juan García, Salvador Ruiz, Enrique Ceres, Carlos González y José Morenodávila, que recogieron su insignia y recibieron el cariño de los asistentes.

Fue el decano, Eduardo Torres, el encargado de añadir a la cifra de cinco décadas algunos apuntes de lo que ha sido la vida de entrega de personas como Juan que «aunque no se ha prodigado por estos pasillos, es todo un referente»; o como Salvador, un abogado de pura cepa como lo es Carlos, «tan batallador que resulta complicado enfrentarse a él».

Enrique fue el encargado de pronunciar unas palabras -«aun nos acordamos de cuando nos pilló en la facultad», dijo el decano-, emocionando a los asistentes. «No me parece real ni posible haber pasado cincuenta años en mi mesa atendiendo a los clientes». Destacó que la profesión es «difícil, dura, pero hermosa» y añadió que «es el bálsamo que suaviza» porque resuelve problemas humanos «no sólo jurídicos».

Palabras también bonitas para José Morenodávila, al que saludé al llegar. Muy vinculado a esta casa, IDEAL, representada por el director, Eduardo Peralta, me contaba anécdotas de su vinculación a la abogacía -aunque la vida le llevó por otros derroteros- y al Colegio. Y me mostraba orgulloso su carné de ingreso, en aquel lejano 1968, firmado, curiosamente, por el que, más tarde sería su suegro, y toda una institución convertida en saga. Hablo de Luis Angulo, cuyos hijos Margarita -casada con José-, Loli y Miguel no faltaron a la cita. Y también estuvo la mujer de este último, Curri García, que asimismo me hablaba de cómo era la abogacía en aquellos tiempos, y más siendo mujer.

Una saga, como digo, que me lleva a recordar a otro de los hermanos Angulo, también de nombre Luis y que, como su padre ejerció la responsabilidad de dirigir el colegio profesional. El actual decano tuvo palabras para ellos y para todos los colegiados, agradeciendo la participación en la intensa agenda con la que cada año la abogacía festeja a su patrona, Santa Teresa. Por cierto, que la satisfacción de Eduardo Torres estaba también ligada a que, por fin, y ya lo adelanté, ha llegado al mundo su primera nieta -en femenino- que se llama Gloria y que ha traído mucha alegría a la familia, incluida su abuela Carmen Hermoso.

En el acto, al que también asistió el decano emérito Rafael López Cantal, se entregaron igualmente los botones de plata, que corresponden a quienes han cumplido veinticinco años de profesión. Fue, y así lo confirmaban la organización, una de las convocatorias más concurridas de los últimos años, En total ciento cincuenta y siete colegiados y también dos trabajadores de la casa. Es el caso de Antonio Castro y Rafael Lozano.

Esta profesión tiene mucho de genes y no es de extrañar, como les contaba en el caso de la familia Angulo, que se transmita de padres a hijos. Una de esas familias se apellida Mir, y Fernando recogía su condecoración afirmando que «cumplir esta efemérides no es fácil». Le escuchaba su padre, también llamado Fernando Mir y su hermano Antonio que es el secretario del Colegio de Abogados.

También intervino en esta parte del acto José Antonio Alcántara, que destacó cómo «hemos sabido dar lo mejor de nosotros mismos en esta larga y compleja andadura profesional».

Una andadura en la que continúan nombres como Francisco José Labrat, Rosa Inmaculada Urquiza, José Torres-Molina, Pablo Ríos o María Teresa Molina, además de José Francisco Tébar, María del Pilar Morales, José Ignacio García Trevijano y Antonio Camy.

No pude verles a todos, ni saludarles porque era muy difícil moverse en un salón abarrotado de protagonistas y familiares. Pero había nombres que me suenan y que, en algunos casos, son también reconocidos por su responsabilidad en distintos campos. Es el caso de José Miguel Castillo Calvín, hijo de mis queridos amigos Maribel Calvín y José Luis Kastiyo; o de Carmen Solera, que fuera responsable del Instituto de la Mujer, o Luis Recuerda.

Después de todas las celebraciones, la jornada terminó en un almuerzo de confraternización tras el que se entregaron los trofeos de las competiciones lúdicas y deportivas que se han desarrollado durante las dos semanas previas -así se festeja una patrona, hay que reconocerlo- y hasta hubo un sorteo. Jornadas en las que también tuvo lugar la tradicional recepción a las autoridades con un sentido muy especial porque, como ya hemos contado, pronto tendrán lugar las elecciones para la renovación de la junta de gobierno.

Todo en un gran ambiente, como el que se vivió cuando se iban citando los nombres de los botones de plata -ojalá me entraran todos- que correspondían a María Gloria Hermosa, Emilia Mazuecos, Francisco Javier Moral, Alicia Teruel, Marta Artacho, Eladia Peregrín, Antonio Jesús Gámez o Eduardo Martín.

Y hubo dos reconocimientos muy especiales para el letrado Miguel de las Heras «por su apoyo incondicional al Colegio» y la tramitadora procesal del juzgado de Primera Instancia número siete de Granada, Antonia Ariza, por su «excelente trato dispensado a los colegiados».

Ambos afirmaron sentirse muy felices por este detalle que recibieron «con todo orgullo». Y con todo merecimiento. Enhorabuena.