Un maestro granadino, finalista a mejor docente de España

No lo ha tenido fácil pero, Raúl Cerezo García, el maestro de Educación Física del colegio público de Olivares, ha conseguido postularse como uno de ... los diez mejores docentes de España, 2025, en la categoría de Primaria de los prestigiosos Premios Educa Abanca. Un galardón considerado el Óscar de docentes, que le supondría el reconocimiento a su labor durante el pasado curso, pero también «a 22 años de vocación, esfuerzo, aprendizaje y amor por la enseñanza», que le ha permitido aprender que «educar es mucho más que enseñar contenidos: es inspirar, acompañar y sembrar ilusiones». Aunque todavía le falta el tramo final de ser elegido de entre los diez finalistas, reconoce que estar incluido entre ellos supone para él «el mayor de los premios. Estar entre ellos ya es un honor enorme y un motivo de orgullo». El ganador será designado en la Gala de entrega del próximo 31 de enero de 2026, en La Coruña.

Esta 'carrera a mejor docente' comenzó a principios del presente cuando escolares y familias de Olivares cumplimentaron el formulario que Educa Abanca abre para que realicen su nominaciones. A continuación, es la entidad la que, a tenor de los comentarios y número de propuestas por docente, realiza la relación oficial y tras la aceptación de la propuesta por los docentes, éstos deben envíar su currículum con méritos comprobables, para que, posteriormente un comité de expertos, realice un ránking con las puntuaciones obtenidas y del que saldrán los diez finalistas por categoría que tendrán que confirmar su asistencia la gala final. En este punto, Raúl señala que «el nivel es altísimo: los diez docentes finalistas en la categoría de Educación Primaria cuentan con trayectorias excepcionales, algunos repiten nominación». Así lo considera este docente granadino que disfruta enseñando a través del entorno, utilizando los recursos que le rodean para hacer del aprendizaje una experiencia viva y significativa. Prueba de ello son los distintos proyectos colaborativos que ha desarrollado y que curos pasado le valieron su reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía como son los proyectos colaborativos, 'El olivar, riqueza natural' y las Olimpiadas Municipales de los Pueblos de Moclín que le otorgó los premios Joaquín Guichot y Domínguez Ortiz.

Como buen maestro especialista en Educación Física, a Raúl le gusta el enfoque global e interdisciplinar, en el que la temática que trabaja esté relacionada con todas las áreas curriculares, buena prueba de ello es su actual proyecto de Huerto Escolar en el que le gusta contar con toda la comunidad educativa. «Disfruto implicando a las familias, a los estudiantes en prácticas de la UGR y de módulos de FP, creando así una red educativa donde todos aprendemos unos de otros», explica antes de añadir que «siempre he sido un docente muy innovador y comprometido, tanto con la educación como con la cultura de la comarca, de los pueblos de Moclín y de Andalucía». Por eso, para él ganar este premio significaría «el culmen de todos estos años de esfuerzo, mostrando que los proyectos que pone en marcha trascienden el aula y tienen un impacto real en el entorno educativo y social que me rodea». Así lo resalta este docente que desde niño fue muy inquieto y creativo, teniendo muy claro que lo que le apasionaba era la actividad física y el deporte, y poco después el medio ambiente, la historia, el patrimonio, la educación vial y el ajedrez, o sea «todo lo que tuviera relación con aprender y explorar el mundo me atraía y motivaba».

Soñar a lo grande y no dejar de formarse

Por eso, a los futuros maestros les recomienda «soñar a lo grande» pues «los sueños que tienen en la cabeza pueden hacerse realidad junto a sus alumnos, y esa es la mejor forma de enseñar». Considera que es fundamental que el docente esté motivado con lo que enseña, y aún más importante es que transmita a su alumnado conocimientos de manera significativa, práctica y aplicada al entorno que rodea a los estudiantes. «Además, nunca deben dejar de formarse. Cada día de clase es también un aprendizaje para ellos mismos. No deben acomodarse ni estancarse: ser docente es mucho más que enseñar, es aprender continuamente, inspirar y crecer junto al alumnado». De hecho él, tras más de dos décadas de dedicación continua mejorando los proyectos realizados hasta ahora como los dos indicados y el bianual de Educación Vial: segura, sostenible, saludable y accesible, el ajedrez y el huerto escolar como herramientas pedagógicas, y EduFit Digital, centrado en el uso responsable de las redes sociales y nuevas tecnologías, así como en la expresión escrita y visual del alumnado, para los que cuenta con el apoyo y aportación de deportistas locales, nacionales e internacionales, así como profesorado de las Universidades de Granada y Jaén. Todo ello, sin olvidar seguir formándose en competencia digital e idiomas, con la intención de participar en programas Erasmus+ para de esta forma ampliar las oportunidades de aprendizaje y colaboración internacional.