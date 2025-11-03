Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El docente en una salida con escolares. A. A.

Un maestro granadino, finalista a mejor docente de España

Raúl Cerezo, que imparte clases de Educación Física en el CEIP Federico García Lorca de Olivares, fue distinguido el curso pasado con dos premios

Antonio Arenas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:43

Comenta

No lo ha tenido fácil pero, Raúl Cerezo García, el maestro de Educación Física del colegio público de Olivares, ha conseguido postularse como uno de ... los diez mejores docentes de España, 2025, en la categoría de Primaria de los prestigiosos Premios Educa Abanca. Un galardón considerado el Óscar de docentes, que le supondría el reconocimiento a su labor durante el pasado curso, pero también «a 22 años de vocación, esfuerzo, aprendizaje y amor por la enseñanza», que le ha permitido aprender que «educar es mucho más que enseñar contenidos: es inspirar, acompañar y sembrar ilusiones». Aunque todavía le falta el tramo final de ser elegido de entre los diez finalistas, reconoce que estar incluido entre ellos supone para él «el mayor de los premios. Estar entre ellos ya es un honor enorme y un motivo de orgullo». El ganador será designado en la Gala de entrega del próximo 31 de enero de 2026, en La Coruña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un maestro granadino, finalista a mejor docente de España

Un maestro granadino, finalista a mejor docente de España