Alfredo Aguilar

3

«Conocí al amor de mi vida»

Margarita madre nació en Granada el 3 de agosto de 1944. Voy a cumplir 75 años, os lo digo para quitaros el trabajo de ajustar cuentas. Fue aquí mismo, en el carmen donde vivimos. Soy el segundo fruto del matrimonio Manuel Beltrán Ayala y Conchita Cuesta Cuadros, fui una niña deseada y mimada por toda la familia. Crecí rodeada de cariño con un hermano al que adoro y que ha sido mi segundo padre». «Conocí al amor de mi vida con quince años, después de seis años nos casamos, tuvimos cuatro hijos: tres varones y una niña, cuatro tesoros que me han dado cinco nietos preciosos. Yo me dediqué a mi familia, pero por mis inquietudes sociales y cristianas, me hice animadora sociocultural y llevo casi cuarenta años dedicandome a la promoción de adultos. Haciendo un resumen de mi vida me siento una mujer realizada y feliz, con un maravilloso compañero de viaje». Por eso, su proyecto es «seguir en la animación sociocultural y preparar el programa para el curso que viene».