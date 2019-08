«Mi madre se ponía de los nervios cuando llegaba tarde a casa»

Pepe Marín

Yproyectos, los tienen. Carmen madre cuenta que «he comenzado a estudiar para las oposiciones de noviembre y me estoy acreditando para tutora de residentes de mi especialidad, en fin, un no parar». Carmen hija comparte que «ahora mismo estoy compaginando la música con los proyectos de confección que tengo. Con respecto a la banda, estamos en plena promoción del EP que salió en abril. Tenemos algunos conciertos este verano, aunque el ajetreo vendrá después de verano. Tenemos todas las fuerzas puestas en este proyecto y esto nos lleva mucho de nuestro tiempo. Por otro lado, mis proyectos personales de confección me hacen ir pensando en montar algo relacionado con mi profesión. Tengo algo en mente, siempre con mi estilo y jugando entre las sugerencias que me dan y las mías, estoy consiguiendo un toque personal que a la gente le gusta. Aprovecho y me hago cosas para los conciertos, es buena promoción».