Una madre pide ayuda para localizar el pasaporte perdido de su hijo en el autobús Atarfe-Granada Fotocopia del pasaporte del hijo de Cruz. / CEDIDA La mujer, de nacionalidad hondureña, explica que necesita el documento para que su hijo pueda tener los papeles en regla Á.L. Martes, 23 octubre 2018, 15:47

Cruz, una ciudadana hondureña residente en Atarfe (Granada) pide colaboración ciudadana para encontrar un documento de mucha importancia que perdió el pasado viernes. Cruz explica a Ideal que perdió el pasaporte de su hijo Vladimir cuando viajaba en el autobús de Alsa que une Atarfe con Granada.

«Lo he buscado hasta en Extranjería por si lo extravié allí pero no está» explica Cruz a Ideal. La mujer sostiene que se le perdió en la línea de autobús número 125 y que desde el pasado viernes no ha podido dar con él, en concreto, desde las 8 de la mañana del pasado día 19 cuando cogió el citado transporte.

Cruz solicita ayuda para encontrar un documento tan importante que de él dependen los papeles de su hijo Vladimir en España. Explica que la pérdida del pasaporte supone un problema aún mayor dado que el padre del niño vive en Honduras y él también debe firmar los papeles para que su hijo tenga de nuevo el pasaporte. «Podríamos tardar un mes en eso» aclara Cruz.

Pese a que se ha puesto en contacto con Alsa, la compañía de autobuses que opera la línea en que cree que perdió el pasaporte de su hijo, no ha podido dar con ningún indicio. En la Oficina de Objetos Perdidos no tienen rastro del mismo por lo que cualquier ayuda ciudadana le puede ser de utilidad. El pasaporte en cuestión es de color azul y la copia del mismo aparece en la imagen de este artículo.