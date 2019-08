«¿Madre no hay más que una? Con dos hijos adoptados no es una pregunta fácil de responder»

Alfredo Aguilar

5

«Mis dos viajes más importantes han sido los que hice a China»

Yahora, los veranos y lugares preferidos. María Jesús lo tiene claro:«Mi lugar favorito ahora mismo es Granada, porque es donde viven mis nietos. Y mi viaje favorito, voy a decir dos. El que hice a China en 2015 para recoger a mi nieto Alonso y el que hicimos a Disneyland París hace dos años». Para Mayte, su lugar favorito es Castro de Rei, un pueblo de la provincia de Lugo. «Allí nació mi padre y allí pasé las vacaciones cuando era niña. Ahora, mientras me dejen, me gusta ir con mi familia algunos días en verano». Además, confiesa que viaja «bastante y de todos los sitios me he traído algo especial (no me refiero a algo material porque no soy de comprar recuerdos), pero, sin duda, mis dos viajes más importantes han sido los que hice a China en 2011 y 2015 para recoger a mis hijos». Para comer, la madre se decanta por todo un cocido madrileño y su hija, «por los huevos estrellados que hace mi madre». En bebida, la madre, cerveza;y la hija, «de pequeña, el gazpacho que hacía mi abuela paterna; ahora, el que hace mi marido».