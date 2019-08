«Mi madre me ha dado alas»

Alfredo Aguilar

«Eran otros tiempos»

Paloma Masats recuerda de aquellos veranos que «eran otros tiempos y la hora de llegar a casa dependía de muchas cosas: con quién, dónde, a qué, pero siempre demasiado temprano. Creo que yo he sido más permisiva con mis hijas o quizás he confiado más en ellas». Veamos que dice su hija. «La verdad es que siempre he tenido mucha libertad, negociaba de media hora en media hora y muy pronto no tuve hora de llegada».