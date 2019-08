«Mi madre me caería bien aunque no lo fuera»

Ramón L. Pérez

«¡Tenía una hora muy temprana de vuelta!»

Vamos a ver si logran discutir. Así que les preguntamos por las mocedades. Por ejemplo, la eterna cuestión de la hora de vuelta a casa. «¡Tenía una hora muy temprana de vuelta! A los 16, las 9,30. Y mi madre siempre me esperaba mirando desde la ventana con gesto de preocupación». Su madre lo confirma:«Tenía que volver pronto, hasta que un día, se plantó y me dijo, 'Volveré cuando deje de pasármelo bien'. Ole ella, y así fue». El verano favorito de Carmen hija es el presente, pero recuerdo con mucho amor los veranos de la infancia cuando mi madre me llevaba a la piscina el Capricho después de dejar la casa limpia como una patena, por supuesto. El vaje que recuerda es Holanda, «no por el destino, sino porque fue el primer viaje al extranjero de mi hijo y lo hice con mi madre y mi hermana que estaba en una estancia predoctoral allí. Tres generaciones juntas. Fue precioso. El lugar «es muy fácil: mi hogar es mi lugar favorito. Y lo he confirmado cuando todas las semanas iba y volvía a Sevilla. Muy bonita, pero llegaba a Maracena y me faltaba besar el suelo. Por eso son tan tremendos los desahucios. No quitan casas, sino que destruyen hogares». Carmen madre recuerda «los veranos de campo, barbacoa y piscina, y el viaje a Holanda.