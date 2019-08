Torcuato Fandila

2

«Ha sido madre, padre y amiga»

Creo que madre no hay más que una, pero con muchos matices. En mi caso, los patrones que he vivido como hija han sido muy diferentes a los que después he seguido como madre. No he recibido consejos que después sí he dado porque de haberlos tenido lo hubiese agradecido mucho (madre). También creo que sí, pero sin matices, para mí, mi madre lo ha sido todo y en sentido literal; madre, padre y amiga. Creo que mi vida hubiese sido diferente si en lugar de perder a mi padre la hubiese perdido a ella, porque una madre lucha y cuida de una forma muy especial, sin desdeñar nunca el papel de un padre. Lo veo casi como un don (hija)».