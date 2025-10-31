Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jorge Saavedra, portavoz del equipo de gobierno, y Enrique Catalina, concejal de Urbanismo. Ideal

Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial

El edificio, que tendrá unas seis plantas, ocupará el solar en el que ahora se levanta un edificio religioso

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:31

Comenta

La capital nazarí ha dado luz verde a la implantación de una nueva residencia universitaria en la ciudad. Como ha informado el concejal de Urbanismo, ... Enrique Catalina, la junta de gobierno local ha aprobado el estudio de detalle que permitirá la construcción de las instalaciones, que se levantará en el número 49 de la calle Arabial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  6. 6 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  7. 7 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  8. 8 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  9. 9

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  10. 10 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial

Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial