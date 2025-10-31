Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
El edificio, que tendrá unas seis plantas, ocupará el solar en el que ahora se levanta un edificio religioso
Granada
Viernes, 31 de octubre 2025, 10:31
La capital nazarí ha dado luz verde a la implantación de una nueva residencia universitaria en la ciudad. Como ha informado el concejal de Urbanismo, ... Enrique Catalina, la junta de gobierno local ha aprobado el estudio de detalle que permitirá la construcción de las instalaciones, que se levantará en el número 49 de la calle Arabial.
Según ha señalado el edil, lo que ahora se ha aprobado es el trámite que permitirá cambiar el uso de la parcela, que está ocupada en la actualidad por un edificio habitado por una congregación religiosa.
La idea de los promotores, que han llegado a un acuerdo con las religiosas, es que se construya un nuevo edificio que podrá tener como máximo seis plantas de altura y otras cuatro de sótano. La mayor parte del inmueble se destinará a residentes universitarios y el resto se cederá a las monjas, que regresarán una vez terminen los trabajos.
Catalina ha destacado una operación que permitirá aumentar las plazas disponibles para universitarios en algo más de un centenar y ha recordado la importancia que tendrá en una ciudad donde la población estudiantil «es muy numerosa».
