Los lunes al sol del apagón en Granada

Ana y Mar, estudiantes de Canarias y Cádiz de Psicología y Educación Infantil, respectivamente, son dos de las estudiantes que este lunes se han encontrado con una situación tan atípica en Granada. «Estaba estudiando en el piso tranquila y pensé q se me había ido la conexión del móvil. Mi compañera me dice que se ha duchado con agua fría y me he enterado».

Otra joven estudiante señala que se ha enterado «en el colegio en las prácticas en Escolapios» porque los padres «han venido agobiados a por los niños».

Muchos jóvenes han optado por marcharse a los parques a tomar el sol para pasar la jornada de apagón. «Unas ensaladas y al parque a estudiar», dicen entre risas literalmente. «Venimos a menudo, pero hoy se ha llenado a tope», apuntan.

Hoy el parque García Lorca está como nunca. Hay ambientazo porque todo el mundo habla con todos. Ni los fines de semana está así. De repente, uno se tira al agua. Su chica le mira sorprendida. Es el plan del día, cualquier excusa es buena para dejar los libros, los apuntes y los exámenes por unas horas. Son los lunes al sol del apagón.

