DS Nº 8: lujo eléctrico para redefinir la movilidad premium

La firma francesa DS Automobiles despliega sus nuevas ambiciones en el mercado europeo con la presentación del DS N°8, un vehículo que marca un hito ... en su estrategia de electrificación, diseño y lujo. Con un planteamiento 100 % eléctrico, una estética distintiva y un interior cuidado al detalle, el modelo aspira a convertirse en referente dentro del segmento prémium de vehículos eléctricos de grandes dimensiones.

Según la fabricante francesa, este modelo abre una nueva era hacia la electrificación gracias a su gama totalmente electrificada y a su diseño que abandona convencionalismos para ofrecer un estilo propio, caracterizado por líneas tensas, fluidez y un aire coupé-SUV que rompe con lo tradicional.

El vehículo tiene unas dimensiones robustas y equilibradas: 4,82 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,58 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,90 metros. Estos números le otorgan presencia y aplomo en carretera. El diseño frontal destaca por la parrilla luminosa 'DS Luminascreen' y los faros 'DS Pixel LED Vision 3.0', que son capaces de adaptar la iluminación en tiempo real, junto con los elementos verticales 'DS Lightblade' que refuerzan su identidad tecnológica. La aerodinámica ha sido trabajada con rigor: coeficiente de arrastre Cx de 0,24 y SCx de 15 dm², lo que permite que la forma del vehículo contribuya activamente a sus cifras de eficiencia y autonomía.

Confort electrificado

El interior del DS N°8 ha sido concebido como un espacio de alto nivel, donde los materiales nobles y detalles de artesanía refuerzan la sensación de exclusividad. La tapicería en cuero Nappa curtido con hojas de olivo, el Alcantara con un 68 % de materiales reciclados, los motivos guilloché 'Clous de Paris' en el volante y otros elementos metálicos, forman parte de esa atmósfera de refinamiento.

En cuanto al confort, los asientos delanteros incluyen funciones de masaje, ventilación, calefacción y el sistema DS Neck Warmer, una salida de aire-calor para nuca y cuello, en ciertos acabados. La propia estructura del habitáculo ha sido diseñada para aislamiento acústico, gracias a lunas laminadas, tratamiento especial y la aerodinámica cuidada. Resultado: tranquilidad de marcha, silencio, serenidad.

En cuanto a sus motorizaciones, este modelo cuenta con tres variantes eléctricas, todas 100 % BEV, con distintas potencias y capacidades de batería: Una versión FWD (tracción delantera) de 230 CV con batería de 73,7 kWh que ofrece hasta 550 km de autonomía (WLTP); otra FWD Long Range de 245 (o aumentada a 280 CV con sobrepotencia) con batería de 97,2 kWh, homologando hasta 750 km WLTP; y una versión AWD (tracción integral) Long Range de 350 CV (o hasta 375 CV) que ofrece hasta 688 km WLTP. En todas ellas la recarga rápida está garantizada gracias a compatibilidad con hasta 160 kW de corriente continua: desde el 20 % al 80 % en 27 minutos y capacidad de recuperar 200 km de autonomía en solo 10 minutos.

Equipamiento de alta gama

El DS N°8 no escatima en tecnología avanzada de asistencia y seguridad. Destaca la suspensión activa 'DS Active Scan Suspension', que lee la carretera por delante mediante cámara y ajusta los amortiguadores en tiempo real para mayor confort y precisión. El sistema 'DS Drive Assist 2.0' aporta conducción semiautónoma de nivel 2: gestión de cambio de carril, mantenimiento en el centro del carril, adaptación de velocidad en curvas...

Y para la noche o condiciones adversas, los faros 'DS Matrix LED Vision' trabajan con módulos adaptativos que permiten luz de carretera permanente sin deslumbrar al resto de usuarios, apoyados por cámara infrarroja 'DS Night Vision' que detecta peatones o animales hasta 300 m por delante.

La conectividad también está a la altura: pantalla de 16 pulgadas central, cuadro de instrumentos HD de 12,25 pulgadas, y head-up display extendido. El sistema 'DS Iris System 2.0' permite reconocimiento de voz, conectividad smartphone y planificación de ruta optimizada para recargas.

Teniendo en cuenta todas sus características, el DS N°8 es un modelo que conjuga lujo, tecnología, diseño y movilidad sostenible. No se trata únicamente de introducir un nuevo vehículo eléctrico en la gama DS, sino de redefinir lo que la marca entiende por lujo francés del siglo XXI: sofisticación, artesanía, conectividad y cero emisiones.

