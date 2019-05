Luis Salvador: «Tenemos que ser más contundentes, trabajar juntos y pensar con un cierto egoísmo por el interés de Granada»

Estamos en la recta final de la campaña de las elecciones municipales y Luis Salvador, candidato de Ciudadanos, es consciente de todo lo que se juega. Resume su proyecto de ciudad que espera materializar a partir del próximo lunes si consigue convertirse en el alcalde de la ciudad. IDEAL Miércoles, 22 mayo 2019, 12:55

-Tras su experiencia como senador y diputado, ¿por qué ha optado por la política local?

-Yo siempre he tenido una apuesta fuerte por Granada. He tenido la suerte que mi trayectoria profesional me ha permitido conocer todos los ámbitos de la vida política, soy funcionario de carrera desde hace más de 30 años en la Diputación, por tanto, conozco perfectamente el ámbito provincial, fui coordinador en la Junta de Andalucía lo que me permitió conocer la política autonómica, he sido senador y diputado para conocer la política nacional y ya he sido concejal del Ayuntamiento, tengo experiencia en todos los ámbitos. Estoy en una posición privilegiada para saber que cosas hacen falta a Granada y donde están las instituciones a las que hay que solicitarlas.

-Con el aval de su trayectoria, hagamos un DAFO sobre Granada. ¿Cuál es su principal debilidad?

-Estamos más cómodos quejándonos de lo que no tenemos y de la herencia recibida que uniendo fuerzas para luchar por las cosas que necesitamos. Tenemos que ser más contundentes, trabajar juntos y pensar con un cierto egoísmo por el interés de Granada. Otras provincias que acaban convirtiéndose en referentes funcionan así. Nosotros tenemos que dar ese salto que es el que nos va a diferenciar a futuro.

-¿Y la principal amenaza?

-El conformismo. Hay que pensar que al igual que en una casa, en un ayuntamiento dependiendo de quién esté el ayuntamiento puede tener el freno de mano echado o avanzar, puede hacer que las cosas vayan a peor o saber gestionar atrayendo recursos para hacer que todo avance.

-¿La principal fortaleza?

-Estamos en una Granada 'ciudad elegida', lo tiene todo: historia, patrimonio y talento con una Universidad que en 2031 va a cumplir 500 años y es una de las mejores de España. Tenemos la ventaja de que a pesar de no contar con tejido industrial en el pasado, hoy día la industria del siglo XXI es el conocimiento y contamos con ella. Estamos de posición de competir con los mejores. Tenemos que aglutinar a todos los actores en una estrategia común.

-¿Y la principal oportunidad?

-El Ayuntamiento es el principal actor de la vida de la ciudad. Como responsable, si salgo elegido alcalde, trataré que todo el resto de actores de la economía trabajemos juntos para conseguir cosas para Granada. Tenemos el potencial y solo falta activarlo.

-El lema de su proyecto político es 'Granada Ciudad Elegida'. ¿Por qué lo eligieron?

-Primero porque queremos partir de lo que somos. Este lema representa el sentido de pertenencia de lo que es ser y sentirse granadino. Darle valor a nuestro patrimonio, historia y tradiciones que es lo que nos define como granadinos frente al mundo. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y solo depende de nosotros conseguir mucho más. Hasta ahora siempre nos hemos quedado en la ensoñación. No hemos sido ambiciosos. Yo quiero dar ese paso adelante para conquistar el futuro todos juntos.

-Han marcado un plazo de doce años.

-Por varios motivos. Hay una fecha mágica que es 2031. Ese año Granada aspira a ser Capital Europea de la Cultura, se cumplen 500 años de la puesta en marcha de la Universidad y esas deben ser las excusas para conseguir inversiones extraordinarias de la Junta y el Estado para la ciudad.

-Han estructurado este programa en diferentes áreas.

-Sí, 'Nuestra Granada de siempre', 'La Granada Moderna', 'Granada Inteligente' y 'Granada Humana'. La primera de ellas hace referencia al valor de nuestro patrimonio. El eje matriz va a ser la capitalidad cultural de 2031. Para ello vamos a hacer un plan estratégico con todos los actores de la cultura y del sector empresarial para que sea la hoja de ruta que conduzca a la capitalidad cultural. También se definirán los equipamientos necesarios para que seamos la capital de la cultura del sur de Europa.

Al mismo tiempo buscaremos un turismo de excelencia, con un marco distinto al actual y muy enfocado a una ciudad mejor conectada con el AVE y con otras infraestructuras como trenes de cercanías o el aeropuerto.

Otro epígrafe fundamental es el apoyo a las tradiciones don medidas concretas como la puesta en marcha del Palacio de las Artes, para tener ese gran espacio escénico que Granada lleva mucho tiempo reclamando que compartirá ubicación con la Ciudad de la Música en la que pretendemos aglutinar a los 4 conservatorios de la ciudad. Hoy no disponen de los medios necesarios, contarían con una parcela de 6500 metros cuadrados de la Junta de Andalucía.

Al mismo tiempo queremos llevar el Museo de la Ciudad al Convento de la Merced y dedicar Casa Ágreda a Centro de Hermandades y Cofradías.

El siguiente pilar sería 'La Granada Moderna' que concebimos desde un punto de vista metropolitano. Granada tiene realmente medio millón de habitantes y tenemos que definir la movilidad, los equipamientos y los servicios conjuntamente. Para ello, promoveremos las reformas necesarias en Granada y el área metropolitana como, por ejemplo, la culminación de la segunda circunvalación, la extensión de metro, la puesta en marcha de parking disuasorios, cambiar el anillo de CO2 con 140.000 coches diarios por un anillo verde con cinco parques periurbanos que sumarán un millón de metros cuadrados y estarán unidos por unos senderos que serán los cauces de los ríos y también convirtiendo un pulmones verdes las principales calles de Granada.

En este mismo bloque van equipamientos muy necesarios, la apuesta por el teleférico con el menor impacto medioambiental y paisajístico, cierre del anillo y la puesta en marcha de un tranvía clásico con la Alhambra.

También solicitaremos que el Sacromonte sea catalogado Patrimonio de la Humanidad en el mismo expediente que la Alhambra y el Albaycín para garantizar que no haya monumento rico y monumento pobre.

-En relación a 'Granada Inteligente', ¿cuáles son sus propuestas?

-Este proyecto nos dará el impulso definitivo para ser una ciudad líder también en economía. Trabajaremos en dos ámbitos, con los autónomos y buscando el liderazgo en economía digital.

Para ello, crearemos el Instituto Municipal Granada Inteligente que estará dividido en 5 áreas: Inteligencia Económica, dedicado a definir un mapa del ecosistema emprendedor con sus debilidades y fortalezas, trabajará con 'big data' y talento para detectar proyectos y fondos europeos, nacionales y autonómicos que puedan desarrollarse en Granada: Inteligencia Emprendedora que facilitará la puesta en marcha de empresas y proyectos con la máxima ayuda, así como, realizando labores de consultoría para ayudarles a mejorar la competitividad y crear un registro de profesionales y empresas que estén dispuestos a compartir ideas para todos los proyectos encuentren financiación; Inteligencia Internacional trabajará para potenciar la marca Granada inteligente que se convierta en una referencia que atraiga empresas multinacionales y talento, así como exportar conocimiento; Inteligencia Cibersegura ya que la ciberseguridad es un nicho de oportunidades laborales dado que va a ser una de las profesiones más demandadas a corto y medio plazo con desempleo cero por la ausencia de profesionales. Granada tiene la principal facultad de Informática de España y proponemos la creación de un grado y estudios de postgrado; por último, Inteligencia 'Smartcity' centrada en el desarrollo de una ciudad inteligente que abarque desde el gobierno electrónico vinculado al propio ayuntamiento con aplicaciones que garanticen la accesibilidad, la gestión de trámites y la participación. Será una cuestión transversal en todas las áreas: turismo, salud, cultura, servicios, emprendimiento, etc. y también para favorecer concursos públicos que incorporen este concepto.

-De los grandes pilares sobre los que se asienta 'Granada, la ciudad elegida' faltaría desarrollar el aspecto de 'Granada Humana'.

-Partimos de la base de que el fin último de la política es el bienestar del conjunto de los ciudadanos, para ello, pondremos en marcha un Instituto Municipal de Salud y Deporte para incidir en los hábitos saludables, especialmente de niños y mayores. Siendo para nosotros muy importantes las políticas sociales, de igualdad, lucha contra la violencia de género, apoyo a las familias con 's' en una ciudad accesible e inclusiva para todos. Sin olvidar, todas las pequeñas cosas que nos demandan nuestros mayores para mejorar su calidad de vida y el apoyo a todas las asociaciones de la discapacidad de Granada con las que estableceremos la hoja de ruta a seguir para que todos la podemos disfrutar por igual. Crearemos la figura del defensor de la discapacidad. Será elegido por ellos para garantizar que siempre vamos en el camino correcto. Por todo ello, seguiremos siendo también en el siglo XXI 'la ciudad elegida', la que vives, la que sientes, la que amas.

Todo ello, de la mano de nuestros barrios que son el alma de la ciudad, en donde aplicaremos la micropolítica permanentemente, eso significa estar siempre en contacto con los vecinos y sus asociaciones y recorrer la ciudad de manera continua.

-¿Cuál es la primera medida que tomará si llega a la alcaldía?

-La puesta en marcha del Plan Estratégico de la Capitalidad Europea 2031 porque es la clave del desarrollo posterior del proyecto.

-En esta etapa ¿qué equipo le acompaña?

-Ciudadanos es un partido que se nutre principalmente de profesionales de la sociedad civil. En la elaboración del proyecto 'Granada Ciudad elegida' han participado en estos años más de 200 profesionales que han aportado todo su conocimiento. El equipo municipal que me acompañará en el Ayuntamiento está integrado por personas de distintos ámbitos pero con algo en común, cada uno tiene valor añadido para sumar al equipo. Las 30 personas que integran la lista están repletas de talento y cualquiera de los últimos lugares de la lista podría estar en los primeros lugares.

-Dele razones a un votante socialista para apostar por Ciudadanos.

-En las elecciones municipales se vota a la persona, más allá de la ideología. Desgraciadamente Paco Cuenca tiene poca ambición de ciudad y el mismo ha dicho que no hay que presentar proyectos importantes porque eso es lo que quiere la gente, porque Granada funciona. Yo tengo mucha más ambición de ciudad y creo que hay que hacer cosas importantes para competir con los mejores.

-¿Qué argumentos le daría a un posible votante del PP para que cambie?

-El PP ya ha tenido durante muchos años la oportunidad de aportar todo lo que tenía de dar a Granada. Con sus representantes en el Ayuntamiento, Granada ha ido perdiendo posiciones respecto a otras ciudades que han avanzado más, sin contar con la corrupción y las peleas permanentes entre sus dirigentes.

Ciudadanos es un proyecto honrado, sin piedras en la mochila, nuevo pero no novato y que comparte todas las señas de identidad que nos definen como granadinos. Somos, en este momento, la mejor opción para Granada y la que puede devolvernos el liderazgo frente a otras ciudades que hoy van por delante de nosotros.

A los vecinos en general les diría que lo que está en juego es si vamos con el freno de mano puesto con Paco Cuenca, si nos quedamos en las políticas que ya conocemos de Sebastián Pérez o somos una ciudad líder con Ciudadanos. Para ello, todos los votos que se desperdicien votando a cualquiera de las 15 candidaturas restantes que se presentan pueden favorecer que triunfen opciones que la gran mayoría de los ciudadanos no deseamos, ni el PP ni el PSOE actual. Por ello pido que se concentre el voto en Ciudadanos para poder aplicar las reformas que Granada necesita.

-¿A qué se compromete como alcalde?

-A ser honrado, a pensar en las personas, a poner a Granada por delante de cualquier cosas y defenderla frente a todas las instituciones. A trabajar al máximo y con ambición para que dentro de pocos años en toda España se hable de la importancia del proyecto de ciudad de Granada.