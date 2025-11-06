Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación entregó también sus premios anuales. E. X. C.
Luis Mª Cazorla pronuncia la apertura de curso de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada

Encarna Ximénez de Cisneros

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:38

El acto prometía desde el principio. Era la apertura del curso académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, que reunió no ... sólo a gran parte de sus miembros, sino también a representantes de distintos ámbitos institucionales. Y todo comenzó, tras la lectura de la memoria del año anterior, con la conferencia de Luis María Cazorla, presidente del Instituto de España y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, que fue presentado por el máximo responsable en Granada, Rafael López-Cantal.

