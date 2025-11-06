Luis Mª Cazorla pronuncia la apertura de curso de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada

El acto prometía desde el principio. Era la apertura del curso académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, que reunió no ... sólo a gran parte de sus miembros, sino también a representantes de distintos ámbitos institucionales. Y todo comenzó, tras la lectura de la memoria del año anterior, con la conferencia de Luis María Cazorla, presidente del Instituto de España y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, que fue presentado por el máximo responsable en Granada, Rafael López-Cantal.

Cazorla no defraudó en una intervención centrada en la salud del Estado de Derecho y en la necesidad de preservar el equilibrio institucional que garantiza la Constitución de 1978. Advirtió sobre la judicialización de la política, la politización de la justicia y el vaciamiento de las funciones propias de las Cortes Generales –que conoce bien– en favor del Gobierno, factores que generan, según dijo, una legítima inquietud. «Hablo desde el corazón», afirmó, recordando que la experiencia le permite concluir que «un sistema democrático sustentado en un Estado social y democrático requiere constante vigilancia», y en ella destacó el papel de las Reales Academias de Jurisprudencia.

Luego llegó la entrega de premios, uno de ellos a cargo del propio Cazorla, el correspondiente a la mejor tesis doctoral de Derecho Público, que fue para Juan José Ruiz, por su trabajo 'La libertad de circulación de los solicitantes de asilo dentro del Estado de acogida en el Derecho internacional y europeo'.

El premio Luis Portero García, patrocinado por el Ayuntamiento de Granada, distinguió a Guillermo Escobar por 'Derechos como razones. Cómo avanzar con palabras hacia la libertad real e igual para todos'. En su nombre lo recogió Carlos Francisco Molina, y lo entregó la concejala Ana Belén Sánchez, del Ayuntamiento de Granada. Otros premios fueron para María Pastrana, el que lleva el nombre de Luis de Angulo Rodríguez, patrocinado por la Fundación Mutualidad, por su trabajo 'Restricciones a la competencia mediante algoritmos en mercados digitales'; y el José Luis Pérez-Serrabona y Sanz, otorgado 'in memoriam' por su familia, fue para Paola Zouak por 'La irrupción de la inteligencia artificial en los smart contracts'.

Allí estaban José Luis Pérez-Serrabona, decano de la Facultad de Derecho, y su hermano Fernando. Completaron el cuadro de honor Antonio José Vela, premiado por el Colegio Notarial de Andalucía, representado por su vicedecana María Teresa Barea; y premio igualmente para Pau Cuquerella, galardonado por los Registradores de Andalucía Oriental, que entregó María Belén López, académica de número electa.

Un acto con mucho contenido. Ya lo dijo Rafael López-Cantal: «Estamos seriamente preocupados por la situación de nuestro Estado de Derecho», y esas incertidumbres se pudieron repasar con la intervención del conferenciante, que reconoció que «detrás de estas líneas hay mucha vida personal». Y se notó.