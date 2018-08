Lucía gonzález «Es como un oasis en mitad del desierto»

Lucía González es más conocida por el cariñoso apodo de Lucía Chapi. No para. Vean. Es la gerente de Chapitas ChapiPiruli, la editora de Libros de Autoengaño, co-organizadora del mercado Made In Granada, dueña y señora de OVNI Bazar Bizarro en la calle Duquesa, talibana del comercio local y se autodefine como mamarracha profesional, que solo significa que es un poco estrafalaria. Sin embargo, no deja de trabajar y se ha convertido, probablemente, en la primera cuidadora de gatos a domicilio de Granada.

-¿Cuál es tu sombra favorita y por qué?

-Mi sombra favorita ahora en verano es la que dan los arboles del parquecillo de la explanada de Congresos. Es justo la mitad del tramo entre mi casa en el Zaidín y mi librería. Es como un oasis en mitad del desierto que separa el barrio zaidinero del Centro. Además hay dos fuentes y un servicio público. También así hago hincapié en revindicar los parques y la calle para el ciudadano.

-¿Cómo ha ido tu trabajo en este curso?

-Aunque este curso ha sido agotador y demoledor a efectos burocráticos y de supervivencia, tengo una clientela maravillosa, tanto la habitual como la espontánea. Y al final hace que merezca la pena todo.

-¿Qué proyectos tienes?

-Cierto es que no puedo parar de inventar cosas y movidas. Pero después de tres años personales convulsos, creo que por ahora voy a descansar, reestructurar y leer mucho.

Leer me cura de todo.

-¿Qué planes tienes para este verano?

-Dormir, disfrutar de todos mis gatos, cuidar de la ciudad ahora que todos han huido, arreglar mi casa y mi librería, leer, pasear y comer cosas ricas.

-¿Chiringuito en la playa o tienda de campaña en el monte?

-¿Hay que elegir? Todo, aunque nada como una tormenta solar en las puertas de Tannhäuser.

-¿Hay más ovnis en verano o es una cuestión bizarra?

-Ahora en verano lo que hay más son lunaticos.