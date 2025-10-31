Lory Meyes, el Granada Femenino y Marina Heredia hacen magia con las 'Granadas por la vida' contra el cáncer

La Asociación Española contra el Cáncer lleva varias semanas impulsando su nueva iniciativa, la subasta solidaria 'Granadas por la vida'. Los granadinos ya pueden pujar ... por hasta 34 granadas de cerámica decoradas por distintas personalidades del mundo del arte y del deporte como Lori Meyers, el Granada CF Femenino y Marina Heredia.

El dinero que se recaude se destinará a la investigación oncológica en la provincia de Granada. La fecha límite para participar en la subasta es el 17 de noviembre. El acto de entrega será el día 20 en la sede de la asociación en Camino de Ronda de la mano de los autores.

1 La voz indie de Granada Lori Meyers

Ampliar

2 Artista urbano El niño de las pinturas

Ampliar

3 Jugadoras de fútbol Granada CF Femenino

Ampliar

4 Cantaora de flamenco Marina Heredia

Ampliar

5 Ciclista Carlos Rodríguez

Ampliar

6 Diseñadora de moda Claudina Mata

Ampliar

7 Cantaor Juan Pinilla

Ampliar

Estas son solo algunas de las personalidades que han aportado su magia a 'Granadas por la vida'. El resto de las granadas de cerámica por las que se puede pujar se pueden consultar en la página web oficial de la iniciativa.