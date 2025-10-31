Lory Meyes, el Granada Femenino y Marina Heredia hacen magia con las 'Granadas por la vida' contra el cáncer
34 personalidades del mundo del arte y del deporte decoran las granadas de cerámica que subasta la Asociación Española Contra el Cáncer, que destinará lo recaudado a la investigación oncológica en la provincia
Granada
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:50
La Asociación Española contra el Cáncer lleva varias semanas impulsando su nueva iniciativa, la subasta solidaria 'Granadas por la vida'. Los granadinos ya pueden pujar ... por hasta 34 granadas de cerámica decoradas por distintas personalidades del mundo del arte y del deporte como Lori Meyers, el Granada CF Femenino y Marina Heredia.
El dinero que se recaude se destinará a la investigación oncológica en la provincia de Granada. La fecha límite para participar en la subasta es el 17 de noviembre. El acto de entrega será el día 20 en la sede de la asociación en Camino de Ronda de la mano de los autores.
1 La voz indie de Granada
Lori Meyers
2 Artista urbano
El niño de las pinturas
3 Jugadoras de fútbol
Granada CF Femenino
4 Cantaora de flamenco
Marina Heredia
5 Ciclista
Carlos Rodríguez
6 Diseñadora de moda
Claudina Mata
7 Cantaor
Juan Pinilla
Estas son solo algunas de las personalidades que han aportado su magia a 'Granadas por la vida'. El resto de las granadas de cerámica por las que se puede pujar se pueden consultar en la página web oficial de la iniciativa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión