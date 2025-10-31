Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Granadas por la vida' es una subasta solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer en Granada.
Lory Meyes, el Granada Femenino y Marina Heredia hacen magia con las 'Granadas por la vida' contra el cáncer

34 personalidades del mundo del arte y del deporte decoran las granadas de cerámica que subasta la Asociación Española Contra el Cáncer, que destinará lo recaudado a la investigación oncológica en la provincia

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:50

Comenta

La Asociación Española contra el Cáncer lleva varias semanas impulsando su nueva iniciativa, la subasta solidaria 'Granadas por la vida'. Los granadinos ya pueden pujar ... por hasta 34 granadas de cerámica decoradas por distintas personalidades del mundo del arte y del deporte como Lori Meyers, el Granada CF Femenino y Marina Heredia.

