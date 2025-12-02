Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial

Loli Cañavate ha dimitido este martes de su cargo de vicesecretaria general del PSOE de Granada, es decir, ha presentado su renuncia a ser la ... número dos de la Ejecutiva Provincial. Por encima, en este organigrama, tan solo está Pedro Fernández, secretario general y delegado del Gobierno en Andalucía, que fue nombrado y validado en el Congreso Local que tuvo lugar en marzo.

En una carta, enviada al propio Pedro Fernández, Loli Cañavate expresa su «decisión irrevocable» de dejar el cargo de vicesecretaria general y, por tanto, renuncia a sus responsabilidades en la organización del partido.

Loli Cañavate expresa en su misiva que la decisión es fruto de un proceso de reflexión y que la dedicación que requiere el cargo de alcaldesa de Armilla ahora mismo es incompatible con su posición y labor en la Ejecutiva Provincial. La regidora armillera especifíca que son ahora momentos de máxima actividad municipal que le requieren exclusividad.

Ser más útil

La regidora de Armilla especifica que se acercan las elecciones municipales y que puede ser «de mayor utilidad para el partido» como alcaldesa. Cañavate plantea sumar al proyecto colectivo del PSOE granadino desde su ciudad y desde el desempeño de su cargo.

La decisión de Loli Cañavate de dejar el cargo más próximo a Pedro Fernández llega nueve meses después de que la nombraran y de que empezase la andadura de este secretario general.

Cañavate ha deseado a Pedro Fernández los «mayores aciertos en esta etapa» para el PSOE y se suma al esfuerzo que requerirá a través de su labor como alcaldesa.

En abril de este 2025, cuando empezó la andadura de la nueva Ejecutiva Provincial del PSOE, Pedro Fernández dijo que el objetivo sería «devolver las políticas progresistas al conjunto de la provincia y hacerle más fácil la vida a las y los granadinos». Fernández fue elegido como nuevo secretario general del PSOE provincial por el 88,85% de los votos.