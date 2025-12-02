Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del congreso local donde Pedro Fernández fue elegido secretario provincial del PSOE de Granada en la que aparece con Loli Cañavate (a la derecha). Ariel C. Rojas

Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial

La alcaldesa de Armilla deja su puesto de vicesecretaria general de los socialistas granadinos para dedicarse al máximo a la actividad municipal

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

Loli Cañavate ha dimitido este martes de su cargo de vicesecretaria general del PSOE de Granada, es decir, ha presentado su renuncia a ser la ... número dos de la Ejecutiva Provincial. Por encima, en este organigrama, tan solo está Pedro Fernández, secretario general y delegado del Gobierno en Andalucía, que fue nombrado y validado en el Congreso Local que tuvo lugar en marzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

