Lola marín «El Lavadero es especial y está escondido»

Lola Marín está considerada como una de las jóvenes promesas de la cocina andaluza. Nacida en Granada en 1978. Desde pequeña tuvo clara su vocación por la cocina. Curtida en los fogones más prestigiosos de este país (Martín Berasategui, Pedro Subijana de Akelarre, Toñi Vicente...) es en el emblemático barrio del Realejo donde lleva años plasmando su personal visión de los fogones con un menú creativo y en clave totalmente femenina.

-¿Cuál es tu sombra favorita y por qué?

-He elegido el Lavadero porque me encanta el Realejo, me encantan todos sus rincones. Me parece un sitio especial para sentarte, leer y disfrutar del fresquito. Es un lugar escondido y hay un silencio absoluto.

-¿Cómo ha ido tu trabajo en este curso?

-Hemos crecido como restaurante, como cocina. Ha sido un año bastante bueno, a nivel de creatividad sobre todo.

-¿Qué proyectos tienes en mente ahora mismo?

-Seguir creciendo en Damasqueros Restaurante, por supuesto, y por qué no, ampliar una línea de catering y eventos, posiblemente para el año que viene.

-¿Qué planes tienes para este verano?

-Voy a hacer un viaje a Italia y también me voy quince días a la playa, a La Herradura, a relajarme, que es una playa que me encanta.

-¿Qué prefieres, un chiringuito en la playa o tienda de campaña en el monte?

-No hay por qué elegir, se puede ir a los dos. A mí me encanta la playa, pero en verano hay mucha gente. Si tuviera que elegir entre una de las dos opciones, me iría al monte. Pero la playa también me gusta un montón, que conste.

-¿La mejor receta para el verano es?

-Para mí sin duda el gazpacho blanco. El gazpacho blanco con pepino, melón y jamón me parece la mejor receta del mundo para el verano, acompañado de un poquito de buen pan, con un brioche. Buaaaahhh. Me parece espectacular, además es que no tengo ni que pensarlo. Sin duda el gazpacho blanco con esos ingredientes que digo, con su pepino, melón y jamón y si se quiere se le puede añadir un poco de granada. ¡Puf, ya solo de pensarlo me da hambre!