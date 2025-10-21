Joaquín Ordóñez 'Quini' ofrece «ilusión y trabajo» en su primer discurso como nuevo alcalde de Loja

Martes, 21 de octubre 2025, 11:33 Compartir

Loja cuenta con un nuevo primer edil. Menos de una semana después de la renuncia de Joaquín Camacho, tras 14 años y medio en el cargo, Joaquín Ordóñez 'Quini', como es conocido popularmente en el municipio, recoge el testigo. La mayoría absoluta del Grupo Municipal Popular facilita este tránsito que contará con poco más de un año y medio de desarrollo de cara a las elecciones municipales de 2027.

El nuevo regidor ha estado arropado por importantes representantes públicos del PP de la provincia, entre los que se destaca al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz. También han acudido el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, y los delegados lojeños, Matilde Ortiz y Antonio Ayllón. Numerosos representantes del tejido social del municipio, junto con familiares y amigos del protagonista, no se han querido perder este momento.

En una sesión extraordinaria con la elección de primer edil con el único punto del orden del día, y bajo la presidencia del alcalde en funciones, José Antonio Gómez, no se ha contado con sorpresas. Los 11 votos de los 'populares' han valido para que Camacho haya entregado el bastón de mando a su teniente de alcalde durante la mayoría de sus cuatro mandatos. Ha sido el momento álgido y más emotivo de la sesión, imagen de la sucesión.

Ya como alcalde de Loja, Ordóñez ha llevado a cabo su primer discurso institucional. «Ilusión, ilusión y más ilusión es lo que hoy tengo y quiero trasladarla al conjunto de la sociedad lojeña», ha exclamado en el inicio de su alocución en la que también ha recordado sus orígenes humildes en el seno de una familia trabajadora. Ha tenido palabras de reconocimiento a todos los compañeros que ha tenido en estos años en política y ha apelado a la unidad y suma de todos. «A mis vecinos me presento para seguir siendo Quini», ha reseñado insistiendo en reconocer el «peso de la responsabilidad» que se le brinda y su deseo de «no defraudar y estar a la altura de las circunstancias».

Agradecimiento a Camacho

Ordóñez ha tenido palabras de reconocimiento a su sucesor al que ha visto «conseguir lo mejor para su pueblo viviendo años muy complicados». «Espero haber aprendido junto a ti lo suficiente para errar lo menos posible y acertar lo máximo por el bien de nuestra ciudad», ha destacado el nuevo edil que también ha querido dar su apoyo y mostrar su agradecimiento a sus compañeros del equipo de gobierno. «Aprecio y reconozco vuestro trabajo», le ha dicho a su grupo que ahora liderará.

El nuevo alcalde reconoce que ha vivido un último año y medio muy complicado y admite que es un tiempo que le ha servido «para observar más pausadamente el trabajo realizado en los últimos años y ver donde teníamos que mejorar». Incide en que en ningún momento dejó de lado su compromiso con Loja y que en todo momento estuvo, «en una segunda línea», dando apoyo a sus compañeros y dentro del proyecto. También afirma que este tiempo le ha permitido seguir formándose en la gestión pública en la que ahora seguirá trabajando.

Punto de inflexión

«Hoy es un punto de inflexión dentro del proyecto que el Partido Popular tiene para Loja», ha comentado Ordóñez que incide en que continuará con «la línea e inversiones comenzadas y planificadas estos años como modelo de ciudad pero con un tipo de liderazgo diferenciado que dé al proyecto un nuevo rumbo». Promete «trabajo, trabajo y más trabajo con altos niveles de ilusión y cercanía que consigan la mayor satisfacción» de los vecinos. En ese objetivo, cree que es fundamental contar con la unión de todos, «sin pensar «en el oportunismo y la inmediatez». Como ejemplo de esto, ha invitado al pleno a todos los anteriores alcaldes del municipio, o en su defecto familiares que los representen.

En cuanto a los principales problemas a solucionar ha incidido en la necesidad de contar con el desarrollo de espacios industriales y apoyo al comercio, incidir en medidas de seguridad ciudadana, actuar en la integración, recuperación del centro histórico, oportunidades para los más jóvenes y defensa de los servicios. En cuanto a medidas concretas habla de la mejora del urbanismo y mantenimiento de la ciudad, apuesta de ocio para los jóvenes, mejora de servicios para los mayores, puesta en valor de los espacios naturales, seguir mejorando el eje de comunicación transversal de la ciudad, la adhesión a Diputación de la carretera que une la A-92 con Fuente Camacho, recuperación de edificios históricos como la Casa del Marqués, mejorar la gestión del agua, pedir información y medidas compensatorias por las obras del AVE, más participación ciudadana, recuperación de las soluciones para barrios y pedanías y fomentar medidas en materia de deporte y turismo.

«El tiempo apremia», reconoce Ordóñez que da las gracias a sus compañeros por el apoyo ya que cree que «solo en equipo» se hará realidad todo lo que plantean. «Me encuentro ahora más que nunca con las ganas, las ideas, la capacidad y la ilusión», ha enfatizado en el final defendiendo una «Loja por encima de todo y todos».

