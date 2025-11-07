Loja propone recuperar el cercanías para no dejar sin uso futuro la actual estación

El mes pasado, el popular Joaquín Ordoñez tomó posesión como nuevo alcalde de Loja. Durante su discurso de investidura, el regidor ya avanzó que la ... cuestión ferroviaria estaría bajo el foco de acción de su gobierno en lo que resta de mandato y en esa dirección parece estar dirigiendo sus primeros pasos. Este viernes, el primer edil tendrá una reunión con el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, a la que acudirá con propuestas para responder a los retos que el municipio tiene ante sí en relación con el tren.

La principal propuesta será la recuperación del cercanías entre Loja y la capital. Según explica el dirigente en declaraciones a IDEAL, en la localidad existe una gran preocupación respecto al futuro de la actual estación en servicio, que se encuentra dentro del casco urbano. Las instalaciones, como recuerda, «supusieron una gran inversión y es un edificio interesante, funcional, que no debería quedar sin uso cuando se ponga en servicio la nueva estación».

En la actualidad, los vecinos tienen a disposición el AVE para llegar a Granada, aunque, como detalla, en la localidad aún se guarda el recuerdo del buen funcionamiento de la antigua línea que conectaba Loja con otros municipios de la provincia en su camino a la capital, un tren que era empleado por miles de granadinos del Poniente en su día a día.

A juicio de Ordoñez, recuperar el cercanías permitiría «vertebrar» mejor esta zona de la provincia y mejorar las comunicaciones con la capital. Además, tendría un papel decisivo para no perder el uso ni de la estación ni de la plataforma ferroviaria que ahora emplea el AVE y que quedará sin servicio cuando entre en funcionamiento la nueva variante, un proyecto que prevé que el nuevo apeadero esté en el paraje conocido como Dehesa de las Noventa.

«No sabemos qué va a pasar con la línea que se remodeló ni con la estación, si quedarán para media distancia y mercancías o qué, y la verdad es que no entenderíamos que se hiciera una inversión en una estación preciosa y funcional para que después quede cerrada, por lo que queremos que se pueda usar en un posible cercanías que aliviaría el problema de la A92, que cada vez tiene más tránsito entre la capital y la cuesta de la Palma», razona.

Obras compensatorias

La cuestión del cercanías no será la única propuesta del dirigente, que trasladará a Montilla también la demanda de obras compensatorias por el impacto de las actuaciones vinculadas a la variante de Loja. Como recuerda, en el municipio existe «inquietud» respecto a las voladuras que se están realizando en la ladera y advierte del efecto que tendrán los cortes en las carreteras previstos en la ejecución de la nueva línea.

A estos impactos suma también el previsible en los acuíferos de la sierra, una cuestión que, como ha venido contando años atrás este periódico, es una crítica recurrente entre vecinos y colectivos lojeños. «Los túneles atraviesan una zona que tiene manantiales y fuentes, que va a tener un gran impacto paisajístico y tememos lo que pueda pasar con los barrancos, que tenemos las casas en la falda de la sierra», advierte.

En este sentido, Ordoñez solicitará «medidas paisajísticas» para atenuar el efecto en la ladera, así como obras compensatorias por las expropiaciones de terrenos previstas. «Hay ideas que están siendo atendidas, pero otras no están bien definidas y, tal y como llevamos a pleno, queremos medidas compensatorias, que se hagan, por ejemplo, tanques de tormenta en los barrancos», cuenta.