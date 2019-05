Loja y Almuñécar, dos de los municipios más pobres de España Gráfico Carlos Javier Valdemoros La localidad sexitana repite por segundo año consecutivo en el ranking de los 50 lugares con menos renta del país y el pueblo de Granada occidental se cuela por primera vez en la lista PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Viernes, 31 mayo 2019, 01:03

Dos de los 50 municipios más pobres de España están en Granada. El último informe del Instituto Nacional de Estadística, que recoge información sobre las condiciones de vida en las principales ciudades de la Unión Europea y los países candidatos, sitúa a Loja y Almuñécar en la lista de los municipios más pobres de España. La clasificación se basa, entre otros factores, en la renta media anual de los habitantes que en Loja se reduce a 7.809 euros por vecino, 449 euros por encima de la localidad sexitana, cuyos habitantes perciben de media 7.360 euros.

Es la primera vez que Loja se cuela en el informe, ocupando un discreto puesto en el número 42. Almuñécar ya tenía su sitio desde la edición anterior. La localidad de la Costa aparecía en el puesto número 11, por lo que mejora posición con respecto al año pasado, ya que ahora ocupa el número 19.

Los once municipios con menor renta per cápita son andaluces. El más pobre del país es Níjar (Almería), con 6.253 euros, seguido de Los Palacios y Villafranca (6.550), Alhaurín el Grande (6.629), Vícar (6.634) e Isla Cristina (6.823). En contraste, los lugares con la renta más elevada pasan Despeñaperros. Pozuelo de Alarcón (25.957), Boadilla del Monte (19.702), Las Rozas (19.340) , Sant Cugat del Vallés (19.151) y Majadahonda (18. 624).

Por otra parte, el informe concluye que Granada es la onceava provincia con mayor tasa de paro ( 26,5%), sólo por delante de Huelva, Almería, Cádiz y Melilla. La lista la encabeza el pueblo jienense de Linares, uno de los más castigados por el último ranking del INE, seguido por La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrrameda, Jérez de la Frontera, Córdoba, Ceuta, Chiclana, Alcalá de Guadaira, Talavera de la Reina y Mérida. En contraste, Madrid gana por goleada en tasas de actividad. Las ciudades con las tasas más elevadas en 2018 fueron Rivas-Vaciamadrid (70,9%), Valdemoro (70,2%) y Parla (68,3%). En cuanto esperanza de vida, la provincia pasa sin pena ni gloria y no aparece en el listado de lugares con mayor o menor longevidad. También queda fuera en el número de hijos por mujer y en el listado de barrios más pobres, que encabezan Polígono Sur, Los Pajaritos, y Amate de Sevilla.

Del total de los 405 municipios mayores de 20.000 habitantes y 126 ciudades españolas, cabe destacar que los once más pobres del país son municipios andaluces. Hasta el puesto duodécimo no se encuentra una localidad no comunitaria; Almoradí (Valencia).