La locomotora hacia el futuro de Granada

4

Gerardo Cuerva

Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada, recuerda que desde el tejido empresarial de la provincia se lleva apuntando desde hace años que lo importante no era cuando se ponía en servicio la alta velocidad en Granada, sino las frecuencias que tendrían la estación de Andaluces con Madrid y Barcelona y cuál sería el precio de los viajes. «Estamos contentos de que llegue el AVE después de diez años y cuatro de desconexión ferroviaria, pero no podemos hacer la fiesta y relajarnos porque el trabajo no ha acabado. Granada necesita vertebrar el eje transversal andaluz, la A-92 ferroviaria y si no tenemos conexiones con Málaga y Sevilla diremos que esta infraestructura está infrautilizada y no cumple con las expectativas desde el punto de vista empresarial», argumenta Gerardo Cuerva, que no solo centra su crítica en los horarios y el precio de los enlaces con Madrid y con Barcelona.