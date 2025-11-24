Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Frío y lluvia en Granada. Ideal

Las lluvias son inminentes en Granada: una nueva masa de aire ártico trae heladas y más frío

El ambiente será invernal durante toda la semana y la Agencia Estatal de Meteorología mantiene varias alertas meteorológicas activas en la provincia

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:03

El ambiente invernal parece que ha llegado a Granada para quedarse. Y es que tras una semana, la pasada, marcada por la llegada de una ... masa de aire ártica, el tiempo volverá a estar marcado por una nueva invasión de aire procedente del norte. Una situación que traerá a la provincia nuevas heladas, lluvias y más frío durante los próximos días.

