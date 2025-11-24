Las lluvias son inminentes en Granada: una nueva masa de aire ártico trae heladas y más frío

El ambiente invernal parece que ha llegado a Granada para quedarse. Y es que tras una semana, la pasada, marcada por la llegada de una ... masa de aire ártica, el tiempo volverá a estar marcado por una nueva invasión de aire procedente del norte. Una situación que traerá a la provincia nuevas heladas, lluvias y más frío durante los próximos días.

Esto es algo que se notará desde la madrugada del martes, ya que las precipitaciones tendrán protagonismo en casi toda la provincia desde ese momento. Habrá heladas débiles en puntos de interior y un descenso en lo relativo a las temperaturas mínimas, que quedarán ligeramente por encima de los 0 grados.

A todo ello hay que sumar vientos fuertes de componente oeste. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso amarillo por este motivo en las zonas de costa granadina, Nevada y Alpujarras y Guadix y Baza hasta las 06:00 horas. En el caso de la costa, además, también hay activo un aviso por fenómenos costeros hasta las 18:00 horas.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para la madrugada del martes. Ideal

Las lluvias serán de mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del martes, pero tenderán a cesar conforme avance el día, quedando un ambiente con cielos despejados a partir de la tarde.

¿Seguirá lloviendo el resto de semana?

Tras las lluvias durante la primera mitad del martes, el tiempo se estabilizará y no se esperan nuevas precipitaciones hasta la recta final de la semana. De este modo, el miércoles, el jueves y el viernesserán días de cielos despejados y bastante sol en los que las temperaturas seguirán bajando, llegando a registrarse valores negativos en varios puntos de la provincia de Granada.

El fin de semana la situación podría cambiar. Las temperaturas subirán ligeramente y la lluvia podría regresar a nuestro territorio desde la tarde del sábado y durante el domingo. Sin embargo, al menos por el momento, no parece que vaya a ser un episodio de lluvias muy intenso ni duradero.