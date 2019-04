¿Va a llover esta semana en Granada? PEPE MARÍN La Aemet establece sus pronósticos de cara a los próximos días en la capital C.B. Lunes, 22 abril 2019, 13:51

Se acabó una Semana Santa que meteorológicamente hablando estuvo divida en dos etapas muy diferenciadas: ambiente primaveral de Domingo de Ramos a Martes Santo y de miércoles a Domingo de Resurreción con un clima más propio de finales de invierno.

La lluvia aguó numerosas procesiones en toda España y Granada no fue una excepción. Por ejemplo, las cofradías del Jueves Santo, a excepción del Silencio, no pudieron realizar su estación de penitencia. Y el sábado la Alhambra no pudo bajar a la ciudad.

Así las cosas, iniciamos una nueva semana en la que las precipitaciones parecen no haberse ido del todo. En este sentido, la Aemet pronostica que el martes existe hasta un 100% de posibilidades de agua en la mañana.

El miércoles 24 ese porcentaje se sitúa en un 95% durante la tarde. Para el jueves alcanza ya el 100% durante la madrugada y la mañana. En cambio, el viernes el sol ya brillará con fuerza.

En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 20 de máxima, ambos valores previstos para el viernes, en vísperas de un fin de semana en el que se espera un ascenso del termómetro.