«Llevo 12 años con párkinson y no quiero esconderme de la sociedad»«Temo no ser lo bastante ágil para contarte mi historia»

«Llevo 12 años con párkinson y no quiero esconderme de la sociedad»
María Angustias Díaz, enferma de párkinson, anima a los afectados a darse a conocer y a seguir viviendo una vida activa sin esconderse de posibles miradas dañinas
ÁNGELA MORÁN RICO
GRANADA
Jueves, 18 octubre 2018

María Angustias recibió ayer con cariño a todos los visitantes que iban llegando por las puertas de la Asociación de Párkinson de Granada, hablaba con soltura y ofrecía un desayuno a todos los presentes. Entre los anónimos se encontraban familiares de los enfermos del centro y, los menos, futuros voluntarios en busca de información para dedicarse al cuidado de estas personas. Escuchaban atentos a las indicaciones que la presidenta de la asociación iba pronunciando con vivacidad durante la jornada de puertas abiertas.

Después de un pequeño tour por el gimnasio y la sala comunitaria,-donde los pacientes ejercitaban brazos, piernas e incluso memoria, repitiendo la cuenta atrás capitaneada por una de las enfermeras- María Angustias explicó a los medios de comunicación que ella es también una víctima de esta enfermedad.

«Tengo párkinson y sigo viviendo», es el lema que María predicó orgullosa por todo el centro. Diagnosticada hace 12 años y tras pasar un año en el que no quería asumirlo, salió adelante con ayuda de su familia y de profesionales. Ahora lidera la Asociación de Párkinson de Granada y no duda en ofrecerse a ayudar a otras personas que también están en el mismo lugar que ella estuvo. A la pregunta: ¿alguien te ha dado las gracias por tu labor? Se ruborizó y asintió con seguridad. Dijo que después de todo el mal trago, ahora se siente orgullosa de ella como mujer y de ser mucho más fuerte. Junto a ella la directora del centro de día, Cintia Cortés, hacía un llamamiento a las personas desconocedoras de esta sede para que llamen a sus puertas y prueben a quedarse durante una semana, de forma gratuita, y ver todas las terapias y actividades que se hacen allí.

Comentaron asombradas que unas 600 personas están diagnosticadas sólo en la ciudad de Granada y a su centro apenas llegan solicitudes de inscripción. Esta es la razón de por la que ayer hicieron la jornada de puertas abiertas. Cintia explicó que el centro cuenta con 44 plazas, pero que no les gusta admitir a más de 33 personas. «No se trata de ganar dinero, se trata de que el usuario no pierda la terapia y la atención que merece», dijo.

Psicóloga y directora, manifestó que la mejor terapia que reciben las personas de su centro es la de cariño y atención, lo que quedó más que demostrado al observar como parte de la plantilla de 19 trabajadores, se ocupaba de atender a todos sus pacientes. Entre ellos, algunos más despiertos que otros, murmuraban asombrados ante la presencia de tanto público, pero la enfermera llamaba su atención para seguir con la rutina diaria de ejercicios.

Existen muchos centros de cuidado de mayores en la ciudad pero ninguno, excepto éste, cuenta con las herramientas para tratar el párkinson. Por esto, tanto María Angustias como Cintia, quieren fomentarlo y difundirlo para que, por lo menos, los diagnosticados de la ciudad les tengan en cuenta como una posible opción, que aseguran: «Es la mejor opción».

Una enfermedad que hasta el momento no tiene cura pero contaron, muy orgullosas, cómo una persona que entró en este mismo centro en silla de ruedas y casi sin hablar, salió andando y hablando.

Entre los presentes, una mujer observaba desde la puerta, su marido es uno de los pacientes que lleva cuatro años en el centro. Es una enfermedad complicada también para los familiares y, en su caso, ya visualizaron el problema bastante antes de ser diagnosticado. «En la perfumería de mi marido las clientas le decían que era muy lento», dijo.

El centro que se encuentra en Camino de Ronda lleva abierto desde 2010 y cuentan, entre otras terapias con un logopeda, que por lo que contaron los usuarios, es bastante eficiente.

En Andalucía hay diagnosticados 3.000 enfermos de párkinson pero desde la asociación aseguran que muchas de las personas que lo padecen ni si quiera lo saben todavía, por eso, ante cualquier duda recomiendan hacerles una visita y valorar si de verdad existe el problema.

Paco Villalvilla, de 76 años, fue diagnosticado de párkinson hace 4 años, aunque ya sospechaba de padecerlo antes. Ahora asiste todas las mañanas de lunes a viernes al centro y se emociona al hablar del cariño que recibe por parte de los trabajadores. Esta enfermedad no solo se manifiesta en forma de temblor del cuerpo, sino que también afecta, entre otros síntomas, al habla. «Temo no ser lo bastante ágil para contarte mi historia» confesó durante la entrevista. Un coronel del Ejercito, que tras viajar por toda España y parte de África acabó en Granada, dónde su mujer, esa misma mañana le aconsejó: «Cuidaté» . Desde el centro los trabajadores no tienen duda en asegurar que la terapia más eficiente es la del cariño y la atención.