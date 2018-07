Se llevan 20.000 euros en móviles en la quinta tienda reventada en una semana Escaparate destrozado de la tienda asaltada en San Antón la madrugada del lunes. / IDEAL Eran tres individuos con la cara descubierta y rompieron el escaparate con unas mazas, tal y como hicieron con los locales de Carrefour JOSÉ RAMÓN VILLALBA Martes, 31 julio 2018, 01:16

Tres individuos asaltaron la pasada madrugada del lunes, sobre las 3.40 horas, una tienda de telefonía y aparatos informáticos de segunda mano ubicada en la calle San Antón. Ninguno de los tres no llevaban el rostro tapado. Llegaron en un vehículo, se bajaron con mazas para romper el escaparate de cristal y alijaron todos los teléfonos móviles, tablets y demás aparatos electrónicos que estaban a su alcance. La dueña del establecimiento dijo ayer a IDEAL que el coste de lo robado puede rondar los 20.000 euros, aunque aún no se había efectuado la cuantificación exacta de lo sustraído.

La dueña de este establecimiento, ubicado en la calle San Antón haciendo esquina con la calle Frailes, se quejaba ayer del «importante» destrozo que le habían originado en la tienda. Un comercio abierto de forma ininterrumpida mañana y tarde de lunes a sábado, y bastante frecuentado por clientes.

Se trata de la quinta tienda asaltada con el mismo método en apenas una semana. El primer golpe lo dieron cuatro individuos el pasado lunes día 23 de julio en el interior del centro comercial Carrefour, ubicado en la Carretera de Armilla, donde reventaron los escaparates de cuatro establecimientos de telefonía móvil para llevarse un montante de cien mil euros en teléfonos móviles de alta gama, principalmente. El golpe en el centro comercial Carrefour de la Carretera de Armilla estaba muy bien estudiado a tenor de cómo se movieron y qué comercios seleccionaron para robar. Sólo dejaron dos tiendas de teléfonos móviles sin asaltar. Una porque tenía persianas y con la maza no hubieran logrado forzar la entrada. Y la otra, que estaba frente a una de las asaltadas, sólo disponía de carcasas que reproducían los móviles; los auténticos no los dejan en la tienda, sino encerrados a buen recaudo. Este extremo lo debían de conocer bastante bien, porque pasaron por delante de ella y la ignoraron. En el golpe a la tienda de San Antón no lo tenían todo tan bien estudiado. Los tres asaltantes no se taparon los rostros y dejaron en las imágenes de las cámaras de seguridad su huella.

El grupo de Robos de Policía Nacional de Granada trabaja en este asunto desde la pasada madrugada del lunes. De momento no hay detenidos y se mantienen todas las líneas de investigación abiertas.

Los modos de actuar en Granada en los cinco asaltos registrados hasta el momento son muy similares a los efectuados en otras ciudades andaluzas recientemente. En el caso de Sevilla, donde asaltaron otro Carrefour para robar en tres tiendas de telefonía, los robos a estos comercios de telefonía móvil coincidieron con la salida de la cárcel de un individuo especializado en este tipo de golpes que tenía fijación con los aparatos de telefonía móvil. En el caso de Granada, no se sabe aún si se trata de un grupo itinerante de delincuentes especializado en el asalto a este tipo de establecimientos, al menos, la forma de actuar es casi idéntica a la utilizada en los robos de Sevilla. El grupo de Robos sigue adelante con sus pesquisas.

De momento, no hay detenidos por ninguno de estos cinco robos pero a IDEAL sí le consta que el grupo de Robos de Policía Judicial está trabajando bien y duro para identificar a estos malhechores y dar con su paradero lo antes posible. Sólo será cuestión de tiempo.

El establecimiento de San Antón asaltado la pasada madrugada del lunes, permaneció ayer por la mañana cerrado a cal y canto, mientras se reponían las estanterías. La tienda abrió sus puertas por la tarde, una vez arreglado todo el desaguisado que montaron los asaltantes durante la madrugada del lunes, siete días después del primer golpe en Carrefour.