Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La superiora de las Comendadoras muestra las magdalenas. Javier F. Barrera

«Llevamos preparando los dulces en el monasterio desde hace siglos»

Las recetas conventuales de las Comendadoras de Santiago y las Carmelitas Calzadas de Granada son reconocidas por la Guía Repsol de gastronomía

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

Tomen nota. Roscos de vino, aceitones, de anís, de ajon-joli, mantecados y polvorones, alfajores, cocadas, huesos de chocolate, almendradas, yemas, yemas de almendra, cordiales, ... trufas, mazapán, tocinitos, crema y delicias de mazapán, delicias, fruta escarchada, batatín, glorias y madalenas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  7. 7 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Llevamos preparando los dulces en el monasterio desde hace siglos»

«Llevamos preparando los dulces en el monasterio desde hace siglos»