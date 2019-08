«Por ahora nos llevamos bien, y esperamos que así siga siendo»

Pepe Marín

«Padre también hay sólo uno»

Es lunes de finales de julio, pero también es lunes de esas vacaciones que están a al vuelta de la esquina. Charo saca tiempo de esas entregas de última hora y aparece en la parada del metropolitano de la avenida de Dílar, en el PTS. Su estudio de arquitectura es artífice de ese diseño que poco a poco se mimetiza con la ciudad y lo hace suyo. Olivia no está tan convencida del asunto y no es hasta el último momento que comprende que si las foticos quedan bien podrá volver victoriosa a su hogar. Dicho y hecho. Charo responde a las preguntas con soltura y hace de mediadora con su pequeña hija. Así que, para empezar, asumen que madre no hay más que una, al igual que padre también hay sólo uno». De igual forma, comparte sobre la igualdad que «tengo niño y niña, y quiero las mismas oportunidades para ambos. Mismos derechos y obligaciones, por ser personas y no porque sean hombre o mujer».