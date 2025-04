«Antes de llegar aquí yo era un TOC con patas»

José Antonio Negrete tiene 22 años y es rapero. Nació en Málaga y volvió a nacer en Monachil en octubre de 2023. Después de nueve ... meses de terapia, como de un vientre materno, este chaval resurgió. Por eso escribió el tema 'Renacer', que cuenta cómo empezó de nuevo, cómo ató en corto sus obsesiones. El bullying en el instituto le hizo mirar al cielo un buen día en busca de ayuda. A partir de ahí el TOC llamó a su puerta esa que abrió ante la desesperación. Empezó a llevar una estampa del Cautivo –el Cristo malagueño de más renombre– y rezaba de manera compulsiva. Si no lo hacía a la perfección, si en la oración le bailaban las oraciones se le aparecía la posibilidad de que sus padres sufrieran algún mal. Llegó a tener un TOC sexual. A pensar que podía ser un peligro y a realizar una compulsión detrás de otra. En pandemia era un rosario de actos voluntarios pero sin voluntad que le llevaron a querer quitarse la vida.

Apagar la sed

Entonces llegó a Monachil. «Cuando vine era un TOC con patas». Apareció su otra familia, sus otros hermanos. Chavales como él que le animaban a no rendirse. Allí, en la residencia, parte de la terapia consiste en escuchar los testimonios de los que están recuperados. Porque no se cura, se controla. No se apaga la sed del pensamiento rumiante y doloroso pero se aprenden herramientas para mantenerlo a raya. Para que no tenga una manifestación física el mero pensamiento.

José Antonio llegó a pensar en «quitarse de en medio» y ahora es rapero. Hizo la canción Renacer, para contar cómo había vuelto a la vida en el centro de Monachil. «El TOC no se cura. Entonces tienes que aprender a vivir con él y a mediar con las herramientas que te enseñan. Creo que este es el mejor o uno de los mejores sitios del mundo para venir a tratarlo, la verdad», señala este rapero, con nombre artístico JNM, que sueña con vivir de la música.