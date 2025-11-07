Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Llegan a Granada nuevas lluvias, las primeras nevadas y el frío invernal este fin de semana. Ideal

Llegan a Granada nuevas lluvias, las primeras nevadas y el frío invernal este fin de semana

La cota de nieve quedará en los 2.200 metros durante la madrugada del sábado, mientras que las temperaturas mínimas se acercarán a los 0 grados

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

El invierno llega por adelantado a Granada durante este fin de semana. Tanto el sábado como el domingo serán días marcados por el frío en ... prácticamente toda la provincia, con temperaturas máximas que no llegarán a los 20 grados y frío nocturno, con valores mínimos en torno a los 5 grados en buena parte del territorio granadino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  4. 4 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  5. 5

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  6. 6 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  7. 7 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  8. 8

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  9. 9 Aemet y Meteored avanzan frío invernal y lluvias inesperadas para Granada
  10. 10 La familia del menor apuñalado en Albuñol niega bullying del agresor: «Se llevaban muy bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llegan a Granada nuevas lluvias, las primeras nevadas y el frío invernal este fin de semana

Llegan a Granada nuevas lluvias, las primeras nevadas y el frío invernal este fin de semana