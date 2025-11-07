Llegan a Granada nuevas lluvias, las primeras nevadas y el frío invernal este fin de semana

El invierno llega por adelantado a Granada durante este fin de semana. Tanto el sábado como el domingo serán días marcados por el frío en ... prácticamente toda la provincia, con temperaturas máximas que no llegarán a los 20 grados y frío nocturno, con valores mínimos en torno a los 5 grados en buena parte del territorio granadino.

Este particular zarpazo invernal se notará desde la madrugada del sábado, momento en el que se producirán nuevas lluvias en Granada. También podrían darse las primeras nevadas del otoño, ya que debido a las bajas temperaturas y la situación de precipitaciones la cota de nieve quedará en los 2.200 metros, tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Más allá de la madrugada, sin embargo, no habrá chubascos. De hecho, desde por la mañana lucirá el sol con los cielos bastante despejados de nubes en toda la provincia. Esto propiciará que los termómetros asciendan bastante con respecto a las temperaturas de la madrugada, alcanzando los 17 grados durante el día. Eso sí, una vez caiga la tarde volverá a hacer frío, con mínimas de 6 grados.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para la madrugada del sábado. Ideal

El domingo no presentará grandes cambios a nivel meteorológico: será un día estable, soleado y, de nuevo, frío. Las máximas subirán algo más que las del sábado, llegando a los 20 grados en granada capital. Pero las mínimas seguirán siendo bastante bajas, de nuevo en torno a los 6 grados en la mayor parte de la provincia.

¿Qué tiempo hará la próxima semana?

El tiempo invernal comenzará a disiparse a partir del lunes y se espera que el inicio de la semana continúe marcado por el tiempo anticiclónico en Granada. Las temperaturas subirán progresivamente y no se esperan nuevas lluvias durante el inicio de la semana.

Mediada la semana la situación podría cambiar. Los termómetros por entonces marcarán mínimas superiores a los 10 grados y máximas que rozarán los 30, pero a partir del jueves la lluvia podría regresar a la provincia.