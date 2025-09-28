Llegan las fiestas de Cájar en honor a San Francisco

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:11 Compartir

A lo largo de esta semana pasada se han organizado actividades previas a las fiestas. En el pabellón municipal se han realizado unas jornadas de puertas abiertas para ver el hockey patines y una exhibición de gimnasia rítmica. También se ha realizado una fiesta infantil con talleres infantiles, castillos hinchables, música, actividades de animación, la actuación de la Escuela Bambino Teatro con la obra 'El Retablo de las Maravillas' y se eligió por sorteo al Rey y Reina Infantil 'San Francisco 2025'.

Ayer se organizó una actividad muy atractiva, un viaje en globo para poder ver el municipio a vista de pájaro. Para los peques hubo durante toda la mañana castillos hinchables y al mediodía todos los ciudadanos pudieron disfrutar de una gran paella popular. Por la tarde fue el torneo de lanzamiento de penaltis en el Polideportivo Municipal. Hoy se celebran dos torneos, el provincial de petanca y de fútbol 11 de las peñas locales.

Mañana será la inauguración de la exposición temporal de 'Melones, faroles, letrillas: tradición y fiesta. 30 años paseando por las calles de Cájar'. Se podrá visitar hasta el 30 de noviembre en el Centro de Interpretación de la Seda.

A partir del miércoles comienzan los días grandes de la localidad con el repique de campanas anunciando el inicio de las fiestas patronales y por la tarde el pasacalles-pública de las fiestas y concurso de disfraces con trajes de época morisca.

Desde ese momento las calles de la localidad se inundarán de alegría para celebrar unas fiestas muy esperada.

SALUDA DE LA ALCALDESA

Queridos vecinos y vecinas de Cájar:

Es un honor dirigirme a todos ustedes para desearos unas muy felices Fiestas Patronales en honor a nuestro querido San Francisco. Estos días son una ocasión única para celebrar nuestra historia, nuestra fe y la alegría de pertenecer a una comunidad viva y unida.

Este año, además, tenemos el privilegio de conmemorar el 30.º aniversario de la tradicional Procesión de los Farolillos, un símbolo entrañable que ilumina nuestras calles y corazones, y que representa el espíritu de fraternidad y esperanza que caracteriza a Cájar.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las asociaciones locales, colectivos y vecinos que, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible que este programa sea tan especial. Mención muy especial merecen nuestros niños y niñas, quienes, con su alegría y protagonismo, llenan de vida cada rincón de nuestras fiestas.

Asimismo, quiero reconocer con orgullo a nuestro pregonero de este año, Andrés Ruiz de Valdivia, una persona muy querida y miembro de una familia histórica de nuestro municipio, que tendrá el honor de anunciar y dar inicio oficial a estas celebraciones.

No podemos olvidar el trabajo de todo el personal municipal, especialmente de las áreas de Obras y Servicios Municipales, Parques y Jardines, así como del Área de Cultura, cuyo esfuerzo y creatividad han hecho posible un programa variado y enriquecedor para todos.

Y, de manera muy especial, quiero destacar el compromiso y el esfuerzo titánico de nuestro primer Teniente de Alcalde, Juan Antonio Carrillo Jiménez, cuya dedicación y entrega hacen grande esta celebración y contribuyen al brillo de nuestro pueblo en sus días más señalados.

Estamos seguros de contar con el comportamiento ejemplar de todos los vecinos y visitantes, para que estas fiestas sean, además de alegres, un ejemplo de convivencia, respeto y orgullo compartido.

Invito a todos a participar con entusiasmo en cada acto cultural, recreativo y religioso, disfrutando de nuestras costumbres con respeto y responsabilidad. Que estas celebraciones sean un homenaje a nuestro pasado, un presente compartido y un futuro lleno de luz para Cájar.

¡Felices Fiestas Patronales en honor a San Francisco y por muchos años más de nuestra querida Procesión de los Farolillos!

Mónica Castillo, alcaldesa de Cájar.

Programa de actividades DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 10:00 h. Torneo provincial de petanca. Organiza: Club Petanca Cájar. Lugar: Polideportivo Municipal. 10:00 h. Torneo de fútbol 11 de peñas locales. Lugar: Polideportivo Municipal. LUNES 29 DE SEPTIEMBRE 12:00 h. Inauguración de la exposición temporal: «Melones, faroles, letrillas: tradición y fiesta». 30 años paseando por las calles de Cájar. Se podrá visitar hasta el 30 de noviembre de 2025 en los horarios del CEI La Seda. Lugar: Centro de Interpretación de la Seda. MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE 12:00 h. Repique de campanas anunciando el comienzo de las fiestas patronales 2025. 18:00 h. Pasacalles-pública de las fiestas y concurso de disfraces con trajes de época morisca. 19:00 h. Triduo-misa en honor de San Francisco de Asís. Lugar: Templo Parroquial. 20:00 h. Inauguración del alumbrado extraordinario de fiestas. 20:00 h. Día del niño en las atracciones de feria con precios económicos. Lugar: Recinto Ferial. 21:00 h. Pregón de las fiestas. A cargo de nuestro vecino D. Andrés Ruiz de Valdivia Serrano. A continuación, coronación y entrega de regalos al Rey y Reina Infantil de la Fiestas. Lugar: Plaza Encarnación Marín. 21:30 h. Espectáculo 'Danza Andaluza'. A cargo del Grupo de Coros y Danzas de Granada. Lugar: Plaza Encarnación Marín. JUEVES 2 DE OCTUBRE 10:00 h. Taller '30 años de farolillos'. Dirigido a los escolares de la Escuela Infantil Municipal. 12:00 h. Repique de campanas. 14:00 h. Fiesta homenaje a nuestros mayores. Lugar: Restaurante 'El Lucero'. 18:00 h. Campeonato de pádel Lugar: Polideportivo Municipal. 19:00 h. Triduo-misa en honor de San Francisco de Asís. Lugar: Templo Parroquial. 21:30 h. Noche de rock andaluz con el grupo 'Triana'. Entrada libre hasta completar aforo. Lugar: Pabellón Municipal. VIERNES 3 DE OCTUBRE 11:00 h. Feria de la amistad. Taller y actividades infantiles.. Lugar: Plaza 1º de Mayo. 12:00 h. Repique de campanas. 13:00 h. Fiesta de la espuma. Lugar: Plaza 1º de Mayo. 13:30 h. III Encierro infantil. 18:00 h. Campeonato de pádel. Lugar: Polideportivo Municipal. 18:30 h. XXX Taller de faroles y letrillas tradicionales de San Francisco, para niños hasta 11 años. Lugar: Polideportivo Municipal. 19:00 h. Triduo-misa en honor de San Francisco de Asís. Lugar: Templo Parroquial. 19:30 h. Procesión con los farolillos de San Francisco. 22:30 h. Gran verbena popular al ritmo de la Orquesta Travesura y tradicional concurso de disfraces. Lugar: Pabellón Municipal. 24:00 h. Entrega de premios de los concursos de disfraces. Lugar: Pabellón Municipal. SÁBADO 4 DE OCTUBRE 7:30 h. Salida del Rosario de la Aurora. Recorrido Urbano. 8:15 h. Misa en honor de Ntra. Sra. del Rosario. Lugar: Templo Parroquial. 9:00 h. Desayuno popular con chocolate y churros. Ofrecido por la «Hermandad de San Francisco» de Cájar. Lugar: Salón Parroquial. 9:30 h. Torneo de fútbol provincial. Categorías Benjamín y Alevín. Organiza: Club Recreativo Cájar. Lugar: Polideportivo Municipal. 10:30 h. Paseo en bicicleta. Salida desde el Polideportivo Municipal y finalización en Plaza Primero de Mayo. 11:30 h. Carreras de cintas en bicicleta. Lugar: Plaza 1º de Mayo. 12:00 h. Repique de campanas. 12:00 h. Paseo-romería en carruajes en honor a San Francisco. Salida desde la C/ Labradores (Junto Colegio Lux Mundi) y finalización en el Parque 'Monte Cábula'. 18:00 h. III Paseo canino. Lugar: Salida desde el Polideportivo Municipal. 18:30 h. Carreras de cintas a caballo. Lugar: Parque 'Monte Cábula'. 20:00 h. XXXI Velada musical de otoño. Concierto a cargo de la 'Coral Polifónica Al-Bojaira' y de La Banda De Música 'Cájar-Monachil'. Lugar: Convento de las Siervas de San José (Plaza del Retiro). 22:30 h. Concierto del Grupo Bauer, tras su participación en el Festival Sonorama, nos ofrecerán la mejor música pop-rock indie. Lugar: Pabellón Municipal. 24:00 h. Espectacular verbena con la «Orquesta Melodías». Lugar: Pabellón Municipal. DOMINGO 5 DE OCTUBRE 12:00 h. Repique de campanas. 12:30 h. Solemne misa en honor de Nuestro Patrón San Francisco de Asís. Oficiada por el Sr. Cura Párroco y cantada por el Coro Flamenco 'Virgen De Los Dolores'. Lugar: Templo Parroquial. 14:00 h. Feria de día. Lugar: Pabellón Municipal. 15:00 h. Festirumba con las actuaciones de 'Sombra y Luz', 'El Balilla' y 'Bordón 4'. Lugar: Pabellón Municipal. 19:30 h. Procesión de San Francisco de Asís y Ntra. Sra. del Rosario con la Banda de Música 'Cajar-Monachil'. Disparo de fuegos artificiales durante el encierro de la procesión y final de fiestas a cargo de la Pirotecnia 'Hermanos Ortega' de Órgiva. DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE 10:00 h. XXXIII Carrera de Fondo Villa de Cájar.