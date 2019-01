«La llegada de los Reyes significa que puedes creer en la magia» Zahara abre la puerta de su casa a la Navidad y la ilusión de los Reyes Magos. En la foto pequeña, Zahara de niña con su madre en Navidad. / ZAHARA Recuerdos de Navidad Entrevista a Zahara, compositora, cantante y escritora JUAN ENRIQUE GÓMEZ GRANADA Domingo, 6 enero 2019, 00:13

Ha logrado situarse entre lo más granado del pop y el indie nacional. Desde que se dejaba oír en las salas de Granada en solitario y con Zahara Eléctrica, Zahara, María Zahara Gordillo Campos, se ha convertido en un referente de la creación con mayúsculas. Hace unos días presentaba en Granada su nuevo álbum 'Astronauta' y recordaba el sentimiento de la Navidad, un tiempo que le devuelve a la familia y la infancia.

-¿Qué significa la Navidad para Zahara?

-Llevo tantos años viviendo fuera que la Navidad siempre significa volver a casa y estar con la familia. Este 2019 presentaré 'Astronauta' por la geografía española. Es un tiempo ilusionante, lleno de energía, feliz.

-¿Qué papel juega Granada en la evolución de su personalidad, de su música, de sus recuerdos?

-En Granada me hice la música que soy hoy en día. Empecé a vivir de esto, a buscarme mis propios conciertos. Iba todas las semanas al Planta Baja a ver conciertos, o a Peatón a escuchar música. Una ciudad tan llena de cultura, sin duda, impulsó mi creatividad y mis ganas de tocar. Allí monté un dúo de jazz junto al pianista Aure Ortega y Zahara Eléctrica junto a Alfonso Alcalá y Pablo García. Tocaba mucho en La Tertulia y, sin duda, ese reto mensual de enfrentarme al público sin micrófono me ayudó a formar quien soy.

-¿Qué imágenes de niñez le vienen a la memoria al pensar en tiempo de Navidad?

-Recuerdo el día de Reyes como uno de mis favoritos. Desde que era niña, su llegada significaba la ilusión y la posibilidad de creer en la magia hasta ahora que soy más adulta y la disfruto desde el otro lado. Recuerdo a mis padres alrededor del árbol, dejando por la noche los zapatos y un chupito para los Reyes.

-¿Cuál era entonces el sonido navideño villancicos, flamenco...?

-Música clásica. Mi padre ponía siempre música y el día de Año Nuevo veíamos el concierto juntos frente a la televisión.

-¿Tiene ahora alguna canción que asocie a la Navidad?

-'Canción de Navidad' de Silvio Rodriguez. En casa se escuchaban muchos cantautores y esa canción está ligada a este momento.

-¿Recuerda algún regalo navideño que realmente fuese impactante o muy deseado?

-Recuerdo un año que me volví loca porque quería una 'nena melena'. Nunca he sido de muñecas, ni demasiado caprichosa, pero sí recuerdo que de repente quería esta muñeca por encima de todas las cosas.

Queridos Reyes Magos. Este año no pido para mí Creo que más que nunca entiendo lo que es querer que los demás sean felices y lo que significa tener una familia, así que solo pido para ellos. Que sean felices. Que tengan lo que necesiten. Que disfruten de conciertos, de teatro, del cine. Que tengan tiempo para leer las noticias o sus cómics favoritos. Que siempre prefieran una buena conversación a un like en Instagram. Y bueno, pidiendo para mí, que vuelvan los dinosaurios.

-¿Tiene un olor de Navidad?

-A infusiones con almendras. A castañas asadas. A leche caliente.

-¿Cómo es la Navidad actual de Zahara, en su casa, en su propia familia?

-Nos dividimos entre todas las familias. La de Úbeda, la de Madrid y la de Calatayud de mi marido. Al final se trata de eso. De estar con aquellos que durante el resto del año no puedes.

-Son ya muchos años de esfuerzos, desde aquellos primeros conciertos en solitario en las salas de Granada, ¿se siente satisfecha de haber llegado a tan alto nivel como está ahora?

-Me alegra mucho haberlo hecho así. Desde que estaba, como dices, cantando en La Telonera o en Piccaro Café pensaba en una carrera larga, pausada y he podido disfrutar cada paso hasta llegar aquí.

-El nuevo disco, 'Astronauta', muestra una Zahara que explora universos interiores y exteriores ¿Qué significa 'Astronauta' para ti, un viaje, un cambio... una nueva tendencia?

-Un viaje. Abandonar la vida que se conoce y viajar por el espacio en busca de un nuevo hogar. Es la metáfora de mi cambio vital, de lo que ha supuesto la maternidad para mí.

-¿Veremos a Zahara en alguno de los festivales de esta zona... Granada Sound, En Órbita... ?

-Por ahora no lo sé. Presentaré aquí el 1 de febrero. Y los festivales se están cerrando aún, así que por ahora no sabemos si además de esta presentación estaré en algún festival.

-¿En su faceta de escritora, qué podemos esperar para el 2019?

-Escribiendo este disco se han quedado fuera muchos textos que me encantaría publicar. No sé si me dará tiempo o me atreveré, pero me gustaría que estuvieran registrados en algún lugar.