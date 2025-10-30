Llega un nuevo cambio de tiempo a Granada: a partir de este día volverá a llover

Tras una madrugada pasada por agua en prácticamente toda la provincia de Granada, con precipitaciones intensas y rachas de viento fuertes en buena parte del ... territorio granadino, la estabilidad toma el protagonismo desde este jueves. Una situación de cambio de tiempo que se prolongará durante varios días pero que muy pronto volverá a ceder el protagonismo a la lluvia.

Así, mientras en las provincias occidentales de Andalucía y en el oeste peninsular seguirá lloviendo tanto este jueves como durante los próximos días, en la provincia de Granada no se esperan nuevas precipitaciones más allá de una pequeña posibilidad de chubascos débiles a lo largo de este jueves. Lo más probable es que el sol sea el protagonista desde hoy y que lo continúe siendo el viernes y durante todo el fin de semana.

De hecho, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan precipitaciones de ningún tipo durante los próximos días en la provincia de Granada. Mientras que en lo relativo a las temperaturas, estas mostrarán pocos cambios más allá de un ligero ascenso en sus valores máximos y mínimos, quedando en torno a los 24 y 11 respectivamente.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para Granada capital. Aemet

El panorama meteorológico de estabilidad tampoco cambiará durante los primeros días de la próxima semana. La Aemet señala que tanto el lunes como el martes seguirán dominando los cielos despejados, con un ambiente soleado y si grandes cambios a nivel de temperaturas.

¿Cuándo volverá a llover en Granada?

La situación, sin embargo, podría cambiar pronto. Y es que, según los modelos de la Aemet, a partir del miércoles las lluvias podrían regresar a la provincia de Granada. Desde la madrugada aumentaría la nubosidad en prácticamente toda Andalucía y a partir de mediodía las precipitaciones podrían llegar al territorio granadino. Unas precipitaciones que en principio serían de poca intensidad y que todavía está por ver si tendrían continuidad o no el resto de la semana.